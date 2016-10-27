Суд визнав, що муніципали незаконно зберігали демонтований кіоск





Департамент муніципальної варти Луцької міськради просив суд стягнути з підприємця Віталія Оксенчука 14,5 тисячі гривень за демонтаж та зберігання кіоску, - повідомляє



Суть в тому, що ще 7 жовтня 2016 року виконком Луцької міськради вирішив демонтувати тимчасову споруду на вулиці Конякіна, яка належить Оксенчуку. Оскільки підприємець рішення не виконав, тому це зробили муніципали за свій кошт.



Як виявилось, після цього демонтажу підприємець повністю сплатив витрати обсягом 4,625 тисячі гривень, пов'язані з демонтажем та зберіганням кіоску, та 2 листопада 2016 року йому його повернули.



Але за тиждень працівники департаменту повторно демонтували цей кіоск.



Варто зауважити, що рішенням Госпсуду Волинської області від 25 травня 2017 року було задоволено позов Оксенчука до департаменту муніципальної поліції Луцькради (зараз департамент муніципальної варти, - ред..) про витребування майна (торгівельного кіоску) з чужого незаконного володіння, за виконанням цього рішення відкрито виконавче провадження.



До того ж, як зазначено в постанові Рівненського апеляційного господарського суду, департамент муніципальної поліції незаконно володіє торгівельним кіоском.



Відтак, нарахування вартості послуг зберігання за 278 днів є безпідставним, оскільки зберігання торгового кіоску виникло з вини муніципалів через невиконання обов'язку щодо повернення кіоску підприємцю за рішенням суду.



Також муніципальною вартою не надано належних доказів на підтвердження заявленої суми збитків в розмірі 14,5 тисячі гривень, а долучений до позову акт приймання-передачі робіт не підтверджує витрати по демонтажу та зберіганню торгового кіоску підприємця Оксенчука.



Крім того, позивачем в заявленому позові взагалі не зазначено, які протиправні дії вчиняв підприємець і в чому саме полягає його вина, а також як ці дії в сукупності призвели до понесених позивачем збитків.



Отож, суд вважає, що вимога про стягнення грошей – безпідставна і задоволенню не підлягає. Тому вирішив у позові відмовити.



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