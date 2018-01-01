15 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження 15 лютого у начальника відділу інформаційного забезпечення діяльності Волинської обласної ради(на фото) та прес-секретаря Луцького прикордонного загонуТакож сьогодні святкують день народження науковець та журналіст, екс-футболіст луцької "Волині", а нині тренер "хрестоносців"Вітаємо їх зі святом, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.Сьогодні православні відзначають Стрітення Господнє – пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження.Діву Марію з Йосифом і немовлям зустрів сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником, але він не повірив у можливість народження Спасителя від Діви Марії. І тоді Дух Святий напророчив йому, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить народження Господа. Те й сталося – Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю він сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде «на служіння спасіння людей».Стрітення відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.Окрім того, щорічно 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.Афганська війна (1979-1989) була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу та стала однією з вагомих причин його краху. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю — війна була програна а через два роки не стало і імперії.Також 15 лютого 1995 року була заснована газета «Досвітня зоря», яка тепер виходить під назвою «Волинська газета».