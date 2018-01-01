В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки
14 лютий, 17:40
В День святого Валентина студенти «Інститути 3-го віку» створювали «Арт-терапевтичну валентинку».
Про це на своїй сторінці у мережу facebook пише Юлія Арсенюк.
«Сьогодні до дня Святого Валенина в «Інституті 3-го віку» ми створювали «Арт-терапевтичну Валентинку» з матеріалів, які використовували, можна було відчути, що ми потребуємо в коханні, що готові віддавати. Прислухались до себе, пізнавали себе і шукали вдповіді на важливі для себе питання. КОХАННЯ ВІКУ НЕ ЗНАЄ», - пише жінка.
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Про це на своїй сторінці у мережу facebook пише Юлія Арсенюк.
«Сьогодні до дня Святого Валенина в «Інституті 3-го віку» ми створювали «Арт-терапевтичну Валентинку» з матеріалів, які використовували, можна було відчути, що ми потребуємо в коханні, що готові віддавати. Прислухались до себе, пізнавали себе і шукали вдповіді на важливі для себе питання. КОХАННЯ ВІКУ НЕ ЗНАЄ», - пише жінка.
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