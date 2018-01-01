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В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки

В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки
В День святого Валентина студенти «Інститути 3-го віку» створювали «Арт-терапевтичну валентинку».

Про це на своїй сторінці у мережу facebook пише Юлія Арсенюк.

«Сьогодні до дня Святого Валенина в «Інституті 3-го віку» ми створювали «Арт-терапевтичну Валентинку» з матеріалів, які використовували, можна було відчути, що ми потребуємо в коханні, що готові віддавати. Прислухались до себе, пізнавали себе і шукали вдповіді на важливі для себе питання. КОХАННЯ ВІКУ НЕ ЗНАЄ», - пише жінка.

В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки

В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки

В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки

В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки

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Теги: Інститут третього віку, День святого Валентина
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