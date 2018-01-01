Володимир Гунчик поїхав до Києва, аби говорити про дороги та митні кошти

Голова Волинської обласної адміністраціїпоїхав із робочим візитом до Києва.Про це пише прес-служба Волинської ОДА.Поїхав до столиці Володимир Гунчик у четвер, 15 лютого. У нього заплановано ряд зустрічей із керівництвом міністерств та відомств. Зокрема, відбудеться зустріч із Віце-прем’єр-міністром України. Перш за все, обговорять проблемні питання функціонування дорожнього господарства області у зв’язку з передачею доріг на баланс облдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про Дорожній Фонд».Не менш важливим залишається питання щодо погашення заборгованості держави перед енергопостачальними організаціями по пільгах та субсидіях. Тож голова облдержадміністрації зустрінеться із Віце-прем’єр-міністром -міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниОкрім того, запланована зустріч у Міністерстві фінансів України. Питання для обговорення – визначення індикативних показників для області на 2018 рік. Слід зазначити, що четвертий рік поспіль на Волині працює державний експеримент, за умовами якого 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, спрямовують до спеціальних фондів обласних для фінансування реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг.Тож за так звані митні кошти уже завершено поточний середній ремонт дороги Н-17 Львів-Радехів-Луцьк, триває ремонт дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне, а також планують розпочати ремонт дороги М-19 Луцьк- Ковель.