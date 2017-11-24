Внаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками відкрили три кримінальні провадження

Геннадія Труханова, поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями КК України.



Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.



«Нагадаємо: внаслідок сутичок біля Солом’янського районного суду був поранений поліцейський. Окрім того, в активних учасників конфлікту вилучили заборонені предмети – пристрої для відстрілу гумових куль, ножі та телескопічну палицю.



Загалом до управління поліції доставили 36 осіб, трьох із яких – затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інших – встановили анкетні дані та відпустили», - йдеться у повідомленні.



«Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Найближчим часом затриманим оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу», - додають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після сутичок під будівлею Солом'янського районного суду Києва, де проходило засідання у справі міського голови Одеси, поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями КК України.Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.«Нагадаємо: внаслідок сутичок біля Солом’янського районного суду був поранений поліцейський. Окрім того, в активних учасників конфлікту вилучили заборонені предмети – пристрої для відстрілу гумових куль, ножі та телескопічну палицю.Загалом до управління поліції доставили 36 осіб, трьох із яких – затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інших – встановили анкетні дані та відпустили», - йдеться у повідомленні.«Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Найближчим часом затриманим оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу», - додають правоохоронці.

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