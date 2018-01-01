У Луцьку з'явиться школа піару





Навчання у Зимовій школі Public relations триватиме з 26 лютого по 3 березня.



Цільова аудиторія – студенти різних спеціальностей, фрі-лансери, pr-менеджери без великого досвіду роботи, усі, кому цікава сфера зв’язків з громадськістю.



За п’ять днів учасники Школи дізнаються про основи професії, особливості комунікації органів влади, політичного піару, як організувати зв’язки з громадськістю для бізнесу, основи smm тощо. У навчальний курс також включені курси з тайм-менеджменту, управління репутацією та інше.



Організаційний внесок – 500 гривень.



Попередня реєстрація за допомогою



Довідки за телефоном 0980276797



Сторінка події у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бізнес-академія практичного менеджменту PMBA та медіа-холдинг CID MEDIA GROUP запускають тижневий експрес-курс для піарників-початківців.Навчання у Зимовій школі Public relations триватиме з 26 лютого по 3 березня.Цільова аудиторія – студенти різних спеціальностей, фрі-лансери, pr-менеджери без великого досвіду роботи, усі, кому цікава сфера зв’язків з громадськістю.За п’ять днів учасники Школи дізнаються про основи професії, особливості комунікації органів влади, політичного піару, як організувати зв’язки з громадськістю для бізнесу, основи smm тощо. У навчальний курс також включені курси з тайм-менеджменту, управління репутацією та інше.Організаційний внесок – 500 гривень.Попередня реєстрація за допомогою google-форми Довідки за телефоном 0980276797Сторінка події у Facebook

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію