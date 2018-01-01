У Луцьку з'явиться школа піару
16 лютий, 18:20
Бізнес-академія практичного менеджменту PMBA та медіа-холдинг CID MEDIA GROUP запускають тижневий експрес-курс для піарників-початківців.
Навчання у Зимовій школі Public relations триватиме з 26 лютого по 3 березня.
Цільова аудиторія – студенти різних спеціальностей, фрі-лансери, pr-менеджери без великого досвіду роботи, усі, кому цікава сфера зв’язків з громадськістю.
За п’ять днів учасники Школи дізнаються про основи професії, особливості комунікації органів влади, політичного піару, як організувати зв’язки з громадськістю для бізнесу, основи smm тощо. У навчальний курс також включені курси з тайм-менеджменту, управління репутацією та інше.
Організаційний внесок – 500 гривень.
Попередня реєстрація за допомогою google-форми
Довідки за телефоном 0980276797
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Навчання у Зимовій школі Public relations триватиме з 26 лютого по 3 березня.
Цільова аудиторія – студенти різних спеціальностей, фрі-лансери, pr-менеджери без великого досвіду роботи, усі, кому цікава сфера зв’язків з громадськістю.
За п’ять днів учасники Школи дізнаються про основи професії, особливості комунікації органів влади, політичного піару, як організувати зв’язки з громадськістю для бізнесу, основи smm тощо. У навчальний курс також включені курси з тайм-менеджменту, управління репутацією та інше.
Організаційний внесок – 500 гривень.
Попередня реєстрація за допомогою google-форми
Довідки за телефоном 0980276797
Сторінка події у Facebook
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
запустіть нову професію в "найбільшому"! Технічний вже готує сракомиїв.
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