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У Луцьку з'явиться школа піару

У Луцьку з'явиться школа піару
Бізнес-академія практичного менеджменту PMBA та медіа-холдинг CID MEDIA GROUP запускають тижневий експрес-курс для піарників-початківців.

Навчання у Зимовій школі Public relations триватиме з 26 лютого по 3 березня.

Цільова аудиторія – студенти різних спеціальностей, фрі-лансери, pr-менеджери без великого досвіду роботи, усі, кому цікава сфера зв’язків з громадськістю.

За п’ять днів учасники Школи дізнаються про основи професії, особливості комунікації органів влади, політичного піару, як організувати зв’язки з громадськістю для бізнесу, основи smm тощо. У навчальний курс також включені курси з тайм-менеджменту, управління репутацією та інше.

Організаційний внесок – 500 гривень.

Попередня реєстрація за допомогою google-форми

Довідки за телефоном 0980276797

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Теги: PR? школа піару
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Коментарі 1
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запустіть нову професію в "найбільшому"! Технічний вже готує сракомиїв.
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