Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
16 лютий, 18:05
Cьомий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 16 лютого.
У ньому ви прочитаєте:
«Не маю найменшого бажання повертатися в міську раду». Один із засновників громадської організації «Волинський центр розвитку урядування (ЦРУ)» Сергій Григоренко розповів про те, чого навчився в Миколи Романюка, чому деяких колишніх колег нині вважає зрадниками та чому команда «УКРОПу» – «різношерста».
Тема номера: «Казки від Палиці. Скільки ще чекати обіцяних інвестицій?
Cкандал тижня: «Музейники вимагають від обласної ради повернути директора».
У рубриці «ПолітОко»: «НАБУ зобов’язали перевірити, як Палиця ходив на роботу».
Надзвичайне: «На Волині – епідемія грипу», «Луцькі медики зробили диво: врятували жінку після падіння з 8-го поверху», «У зґвалтуванні неповнолітньої підозрюють раніше засудженого», «У Луцьку рекламували сурогатне материнство».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:
на 1 місяць – 4,85 грн;
на 4 місяці – 17,00 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Не маю найменшого бажання повертатися в міську раду». Один із засновників громадської організації «Волинський центр розвитку урядування (ЦРУ)» Сергій Григоренко розповів про те, чого навчився в Миколи Романюка, чому деяких колишніх колег нині вважає зрадниками та чому команда «УКРОПу» – «різношерста».
Тема номера: «Казки від Палиці. Скільки ще чекати обіцяних інвестицій?
Cкандал тижня: «Музейники вимагають від обласної ради повернути директора».
У рубриці «ПолітОко»: «НАБУ зобов’язали перевірити, як Палиця ходив на роботу».
Надзвичайне: «На Волині – епідемія грипу», «Луцькі медики зробили диво: врятували жінку після падіння з 8-го поверху», «У зґвалтуванні неповнолітньої підозрюють раніше засудженого», «У Луцьку рекламували сурогатне материнство».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:
на 1 місяць – 4,85 грн;
на 4 місяці – 17,00 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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