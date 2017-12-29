Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Cьомий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 16 лютого.У ньому ви прочитаєте:«Не маю найменшого бажання повертатися в міську раду». Один із засновників громадської організації «Волинський центр розвитку урядування (ЦРУ)» Сергій Григоренко розповів про те, чого навчився в Миколи Романюка, чому деяких колишніх колег нині вважає зрадниками та чому команда «УКРОПу» – «різношерста».Тема номера: «Казки від Палиці. Скільки ще чекати обіцяних інвестицій?Cкандал тижня: «Музейники вимагають від обласної ради повернути директора».У рубриці «ПолітОко»: «НАБУ зобов’язали перевірити, як Палиця ходив на роботу».Надзвичайне: «На Волині – епідемія грипу», «Луцькі медики зробили диво: врятували жінку після падіння з 8-го поверху», «У зґвалтуванні неповнолітньої підозрюють раніше засудженого», «У Луцьку рекламували сурогатне материнство».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:на 1 місяць – 4,85 грн;на 4 місяці – 17,00 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!