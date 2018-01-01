Чи потрібно забороняти всі радянські фільми в Україні. ВІДЕО

Ігор Алексєєв вважає, що не всі радянські фільми варто забороняти на території України.



Телеведуча Галина Падалко сказала, що декілька тижнів тому голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зарахував Висоцького і Цоя до "щупальців руського міра". Про це вона зауважила 16 лютого під час прямого ефіру ток-шоу Протилежний погляд LIVE, - пише ІА



Ведуча додала, що разом з ними дісталося й "іроніямсудьби", "булгаковим" та іншим "пугачовим".



"Чи поділяєте таку позицію: все, що було радянським, тягне нас в минуле? Радянські фільми теж потрібно заборонити?" – поцікавилась Галина Падалко в гостей студії.



Ігор Алексєєв сказав, що не всі радянські фільми варто категорично забороняти.



"Якщо ми беремо фільми про Ковпака, де бійців УПА показують як ґвалтівників і негідників, хоча це абсолютна маячня і плід пропагандистської радянської машини, то таке в ефір не треба пускати", – переконаний Алексєєв.



"В'ятрович каже: не везіть Висоцького, Цоя, то ми їх не привеземо (посміхається, – К.), ми будемо слухати пана В'ятровича, бо він поважний чиновник…", – додав жартома Роман Хорзов, зауваживши, що виріс на радянських фільмах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадський діячвважає, що не всі радянські фільми варто забороняти на території України.Телеведуча Галина Падалко сказала, що декілька тижнів тому голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зарахував Висоцького і Цоя до "щупальців руського міра". Про це вона зауважила 16 лютого під час прямого ефіру ток-шоу Протилежний погляд LIVE, - пише ІА Конкурент Ведуча додала, що разом з ними дісталося й "іроніямсудьби", "булгаковим" та іншим "пугачовим"."Чи поділяєте таку позицію: все, що було радянським, тягне нас в минуле? Радянські фільми теж потрібно заборонити?" – поцікавилась Галина Падалко в гостей студії.Ігор Алексєєв сказав, що не всі радянські фільми варто категорично забороняти."Якщо ми беремо фільми про Ковпака, де бійців УПА показують як ґвалтівників і негідників, хоча це абсолютна маячня і плід пропагандистської радянської машини, то таке в ефір не треба пускати", – переконаний Алексєєв."В'ятрович каже: не везіть Висоцького, Цоя, то ми їх не привеземо (посміхається, – К.), ми будемо слухати пана В'ятровича, бо він поважний чиновник…", – додав жартома, зауваживши, що виріс на радянських фільмах.

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