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Чи потрібно забороняти всі радянські фільми в Україні. ВІДЕО

Чи потрібно забороняти всі радянські фільми в Україні. ВІДЕО
Громадський діяч Ігор Алексєєв вважає, що не всі радянські фільми варто забороняти на території України.

Телеведуча Галина Падалко сказала, що декілька тижнів тому голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зарахував Висоцького і Цоя до "щупальців руського міра". Про це вона зауважила 16 лютого під час прямого ефіру ток-шоу Протилежний погляд LIVE, - пише ІА Конкурент.

Ведуча додала, що разом з ними дісталося й "іроніямсудьби", "булгаковим" та іншим "пугачовим".

"Чи поділяєте таку позицію: все, що було радянським, тягне нас в минуле? Радянські фільми теж потрібно заборонити?" – поцікавилась Галина Падалко в гостей студії.

Ігор Алексєєв сказав, що не всі радянські фільми варто категорично забороняти.

"Якщо ми беремо фільми про Ковпака, де бійців УПА показують як ґвалтівників і негідників, хоча це абсолютна маячня і плід пропагандистської радянської машини, то таке в ефір не треба пускати", – переконаний Алексєєв.

"В'ятрович каже: не везіть Висоцького, Цоя, то ми їх не привеземо (посміхається, – К.), ми будемо слухати пана В'ятровича, бо він поважний чиновник…", – додав жартома Роман Хорзов, зауваживши, що виріс на радянських фільмах.


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Коментарі 3
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Радянські фільми - це культура, на якій виросло кілька поколінь, в тому числі - я. Людина, народжуючись, епох для життя вибрати не може. Мій давно покійний батько народився в Російській імперії, пережив першу світову і громадянські війни, харчуючись в багатодітній сімї борщем з кропиви і одним яйцем в добу (мешкали навіть не в землянці, а просто у ямі),пережив окупацію Західної України панською Польщею, служив у війську польському, був поранений і пішки ночами з Вашави повертася на рідну Волинь (Польща вже була окупована Німеччиною, 1939 р.). У 1944 році навесні був призваний в Червону армію, воював у Другому Білоруському фронті, повернувся додому з перемогою, у 50-х роках за літо в колгоспі скошував косою 3 га жита, ячменю, трави (усе робилось вручну). Такі подарунки" долі вкоротили йому життя і уже 42 роки він в потойбічному світі. Я веду до того, що не відомо, кого що чекає. І хто з ким житиме і в яких умовах житиме. А з Вятровичем я кілка разів зустрічався і спілкувався. У Києві та Луцьку - на презентації його книги. Вятрович - важко хвора людина. В плані пропаганди нездорового націоналізму. Я б йому порадив звернутись до кваліфікованого психіатра. Хвороба давно перетікла з середьної форми в дуже важку.
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невже націоналістична пітьма освітиться досвітніми вогнями здорового глузду?
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> забороняти всі радянські фільми в Україні
а краще давайте взагалі забороним історію в Україні
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