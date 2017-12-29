Повідомили, скільки вихідних українці матимуть у березні





Про це інформує

Вихідні дні в березні 2018 року потішать українців. Оскільки Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня.



З нововведеннями від Кабінету міністрів щодо перенесення 5 робочих днів, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань, уряд рекомендує у березні 2018 року перенести робочий день з п'ятниці 9 березня на суботу, 3 березня.



Тож, згідно з календарем вихідних, українців у березні очікують чотириденні канікули – з 8 березня (Міжнародний жіночий день) до 11 березня включно. Загалом, у березні громадяни України відпочиватимуть 10 днів.







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Вихідні дні в березні 2018 року потішать українців. Оскільки Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня.З нововведеннями від Кабінету міністрів щодо перенесення 5 робочих днів, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань, уряд рекомендує у березні 2018 року перенести робочий день з п'ятниці 9 березня на суботу, 3 березня.Тож, згідно з календарем вихідних, українців у березні очікують чотириденні канікули – з 8 березня (Міжнародний жіночий день) до 11 березня включно. Загалом, у березні громадяни України відпочиватимуть 10 днів.

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