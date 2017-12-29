Повідомили, скільки вихідних українці матимуть у березні
Сьогодні, 12:13
У березні українці матимуть 10 днів відпочинку.
Про це інформує 24 канал.
Вихідні дні в березні 2018 року потішать українців. Оскільки Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня.
З нововведеннями від Кабінету міністрів щодо перенесення 5 робочих днів, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань, уряд рекомендує у березні 2018 року перенести робочий день з п'ятниці 9 березня на суботу, 3 березня.
Тож, згідно з календарем вихідних, українців у березні очікують чотириденні канікули – з 8 березня (Міжнародний жіночий день) до 11 березня включно. Загалом, у березні громадяни України відпочиватимуть 10 днів.
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Про це інформує 24 канал.
Вихідні дні в березні 2018 року потішать українців. Оскільки Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня.
З нововведеннями від Кабінету міністрів щодо перенесення 5 робочих днів, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань, уряд рекомендує у березні 2018 року перенести робочий день з п'ятниці 9 березня на суботу, 3 березня.
Тож, згідно з календарем вихідних, українців у березні очікують чотириденні канікули – з 8 березня (Міжнародний жіночий день) до 11 березня включно. Загалом, у березні громадяни України відпочиватимуть 10 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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