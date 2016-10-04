Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі
Сьогодні, 10:10
З 1 березня відмінять систему реєстрації для заявників, які подають документи на візу Шенген до Польщі у пунктах прийому візових анкет Луцького консульського округу.
Про це повідомляє Генеральне консульство РП у Луцьку.
Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (візовий центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.
З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center.
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Про це повідомляє Генеральне консульство РП у Луцьку.
Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (візовий центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.
З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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