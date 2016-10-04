Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі





Про це повідомляє



Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (візовий центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.



З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 березня відмінять систему реєстрації для заявників, які подають документи на візу Шенген до Польщі у пунктах прийому візових анкет Луцького консульського округу.Про це повідомляє Генеральне консульство РП у Луцьку.Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (візовий центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center.

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