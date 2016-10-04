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Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі

Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі
З 1 березня відмінять систему реєстрації для заявників, які подають документи на візу Шенген до Польщі у пунктах прийому візових анкет Луцького консульського округу.

Про це повідомляє Генеральне консульство РП у Луцьку.

Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (візовий центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.

З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center.


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Теги: віза, Шенген, реєстрація
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