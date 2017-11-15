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У Луцьку планують влаштувати конкурс туристичних проектів

У Луцьку планують влаштувати конкурс туристичних проектів
У Луцьку планують провести конкурс соціальних проектів туристичного спрямування.

Відповідний проект рішення повинен затвердити виконавчий комітет міської ради, - пише Конкурент.

Ініціюють проведення конкурсу управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за участі ГО "Молодіжна платформа". Конкурс проводитиметься вдруге. У 2017 році учасники подали 80 заявок.

Фінансування соціальних проектів туристичного спрямування відбудеться за рахунок співфінансування коштів, передбачених в міському бюджеті управлінню туризму та промоції міста Луцької міської ради та залучених коштів від ініціативної групи та коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.

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Теги: конкурс, проект, туризм
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Коментарі 1
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