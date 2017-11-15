У Луцьку планують влаштувати конкурс туристичних проектів





Відповідний проект рішення повинен затвердити виконавчий комітет міської ради, - пише



Ініціюють проведення конкурсу управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за участі ГО "Молодіжна платформа". Конкурс проводитиметься вдруге. У 2017 році учасники подали 80 заявок.



Фінансування соціальних проектів туристичного спрямування відбудеться за рахунок співфінансування коштів, передбачених в міському бюджеті управлінню туризму та промоції міста Луцької міської ради та залучених коштів від ініціативної групи та коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.

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