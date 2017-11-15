У Луцьку планують влаштувати конкурс туристичних проектів
Сьогодні, 14:52
У Луцьку планують провести конкурс соціальних проектів туристичного спрямування.
Відповідний проект рішення повинен затвердити виконавчий комітет міської ради, - пише Конкурент.
Ініціюють проведення конкурсу управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за участі ГО "Молодіжна платформа". Конкурс проводитиметься вдруге. У 2017 році учасники подали 80 заявок.
Фінансування соціальних проектів туристичного спрямування відбудеться за рахунок співфінансування коштів, передбачених в міському бюджеті управлінню туризму та промоції міста Луцької міської ради та залучених коштів від ініціативної групи та коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.
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Відповідний проект рішення повинен затвердити виконавчий комітет міської ради, - пише Конкурент.
Ініціюють проведення конкурсу управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за участі ГО "Молодіжна платформа". Конкурс проводитиметься вдруге. У 2017 році учасники подали 80 заявок.
Фінансування соціальних проектів туристичного спрямування відбудеться за рахунок співфінансування коштів, передбачених в міському бюджеті управлінню туризму та промоції міста Луцької міської ради та залучених коштів від ініціативної групи та коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"прицмоції", то не буде і волоцюг...
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