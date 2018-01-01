20 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у співвласника групи компаній «Модерн-Експо» Петра Пилипюка (на фото).
Також 20 лютого розпочинається новий рік у житті керівника хору «Подвиг» Оксани Джиги.
Іменинники сьогоднішнього дня – Лука, Федір, Порфирій.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Цей день у 2014 році ознаменувався трагічними подіями для України та Волині зокрема.
День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Метою цього дня є увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день соціальної справедливості.
За задумом організаторів, міжнародна дата повинна сприяти викоріненню злиднів, забезпечення людей повною зайнятістю і гідною роботою, досягненню рівноправності чоловіків і жінок, а також встановленню соціального добробуту і соціальної справедливості для всіх.
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Також 20 лютого розпочинається новий рік у житті керівника хору «Подвиг» Оксани Джиги.
Іменинники сьогоднішнього дня – Лука, Федір, Порфирій.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
Цей день у 2014 році ознаменувався трагічними подіями для України та Волині зокрема.
День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Метою цього дня є увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день соціальної справедливості.
За задумом організаторів, міжнародна дата повинна сприяти викоріненню злиднів, забезпечення людей повною зайнятістю і гідною роботою, досягненню рівноправності чоловіків і жінок, а також встановленню соціального добробуту і соціальної справедливості для всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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