У PremierCity – фестиваль українських короткометражок
Сьогодні, 16:07
З 22 лютого у кінотеатрах України стартує фестиваль короткого метру «BEST UA Shorts».
В Луцьку переглянути найкращі фільми можна буде в кінотеатрі «PremierCity», - повідомляє прес-служба закладу.
В рамках фестивалю «BEST UA Shorts» на глядача чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених режисерів України.
Гумористична анімація, історія кохання робота, «вирощування» ідеального чоловіка, трагікомічна боротьба з власними інстинктами, два світи сучасності, еволюція протистояння, сімейна таємниця, спроба втекти від рутини - це цікава та динамічна збірка від молодих та талановитих митців короткого метру. Збірка поєднує різножанрові історії, які захоплюють з перших хвилин. Це чудовий кінококтейль на будь-який смак. Більшість стрічок збірки BEST UA Shorts отримали призи на українських та міжнародних кінофестивалях.
У Луцьку переглянути фільми можна буде в кінотеатрі PremierCity з 22 до 28 лютого. Квитки у касі та на сайті кінотеатру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В Луцьку переглянути найкращі фільми можна буде в кінотеатрі «PremierCity», - повідомляє прес-служба закладу.
В рамках фестивалю «BEST UA Shorts» на глядача чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених режисерів України.
Гумористична анімація, історія кохання робота, «вирощування» ідеального чоловіка, трагікомічна боротьба з власними інстинктами, два світи сучасності, еволюція протистояння, сімейна таємниця, спроба втекти від рутини - це цікава та динамічна збірка від молодих та талановитих митців короткого метру. Збірка поєднує різножанрові історії, які захоплюють з перших хвилин. Це чудовий кінококтейль на будь-який смак. Більшість стрічок збірки BEST UA Shorts отримали призи на українських та міжнародних кінофестивалях.
У Луцьку переглянути фільми можна буде в кінотеатрі PremierCity з 22 до 28 лютого. Квитки у касі та на сайті кінотеатру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зросте вартість передплати на газети
Сьогодні, 16:11
У PremierCity – фестиваль українських короткометражок
Сьогодні, 16:07
На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна
Сьогодні, 15:49