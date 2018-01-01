У PremierCity – фестиваль українських короткометражок

З 22 лютого у кінотеатрах України стартує фестиваль короткого метру «BEST UA Shorts».В Луцьку переглянути найкращі фільми можна буде в кінотеатрі «PremierCity», - повідомляє прес-служба закладу.В рамках фестивалю «BEST UA Shorts» на глядача чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених режисерів України.Гумористична анімація, історія кохання робота, «вирощування» ідеального чоловіка, трагікомічна боротьба з власними інстинктами, два світи сучасності, еволюція протистояння, сімейна таємниця, спроба втекти від рутини - це цікава та динамічна збірка від молодих та талановитих митців короткого метру. Збірка поєднує різножанрові історії, які захоплюють з перших хвилин. Це чудовий кінококтейль на будь-який смак. Більшість стрічок збірки BEST UA Shorts отримали призи на українських та міжнародних кінофестивалях.У Луцьку переглянути фільми можна буде в кінотеатрі PremierCity з 22 до 28 лютого. Квитки у касі та на сайті кінотеатру.