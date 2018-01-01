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У PremierCity – фестиваль українських короткометражок

У PremierCity – фестиваль українських короткометражок
З 22  лютого у кінотеатрах України стартує фестиваль короткого метру «BEST UA Shorts».

В Луцьку переглянути найкращі фільми можна буде в кінотеатрі «PremierCity», - повідомляє прес-служба закладу.

В рамках фестивалю «BEST UA Shorts» на глядача чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених режисерів України.

Гумористична анімація, історія кохання робота, «вирощування» ідеального чоловіка, трагікомічна боротьба з власними інстинктами, два світи сучасності, еволюція протистояння,  сімейна таємниця, спроба втекти від рутини -  це цікава та динамічна збірка від молодих та талановитих митців короткого метру. Збірка поєднує різножанрові історії, які захоплюють з перших хвилин. Це чудовий кінококтейль на будь-який смак.  Більшість стрічок збірки BEST UA Shorts отримали призи на українських та міжнародних кінофестивалях.

У Луцьку переглянути фільми можна буде в кінотеатрі PremierCity з 22 до 28 лютого. Квитки у касі та на сайті кінотеатру.
У PremierCity – фестиваль українських короткометражок

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Теги: PremierCity, BEST UA Shorts, кінофестиваль
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