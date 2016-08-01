вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку відзначатимуть 147-му річницю від дня народження Лесі Українки

Як у Луцьку відзначатимуть 147-му річницю від дня народження Лесі Українки
25 лютого у Луцьку відбудуться заходи, присвячені 147-й річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки.

О 13:00 год. на Театральному майдані міста відбудеться вшанування пам'яті письменниці та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.

О 14:00 год — літературно-мистецька година за творами Лесі Українки в Палаці культури міста Луцька.

У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, річниця, Леся Українка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Батьки луцьких школярів закликають депутатів підтримати ініціативу Андрія Покровського
20 лютий, 21:00
Волинські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу
20 лютий, 20:44
Як у Луцьку відзначатимуть 147-му річницю від дня народження Лесі Українки
20 лютий, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 лютого
20 лютий, 20:00
В Україні від кору померла п'ятимісячна дитина
20 лютий, 19:43
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам`ять Лесі Українки. ФОТО У Луцьку вшанували пам`ять Лесі Українки. ФОТО
01 серпень, 2016, 17:49
Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні
17 лютий, 11:17
На Волині відзначили 74-ту річницю героїчного бою УПА На Волині відзначили 74-ту річницю героїчного бою УПА
12 вересень, 2017, 12:45
В урочищі Нечимне вшанували Лесю Українку В урочищі Нечимне вшанували Лесю Українку
07 серпень, 2017, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Змагання з зимової риболовлі на Волині завершилися скандалом
20 лютий, 23:01
 1
З матюками і погрозами: лучанин, який не заплатив у барі, залякував представника закладу
20 лютий, 22:05
 1
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
20 лютий, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
20 лютий, 11:10
 1
Вчені розгадали одну із таємниць єгипетських пірамід
Сьогодні, 04:15
 0
Медіа
відео
1/8