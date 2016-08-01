Як у Луцьку відзначатимуть 147-му річницю від дня народження Лесі Українки





О 13:00 год. на Театральному майдані міста відбудеться вшанування пам'яті письменниці та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.



О 14:00 год — літературно-мистецька година за творами Лесі Українки в Палаці культури міста Луцька.



У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 лютого у Луцьку відбудуться заходи, присвячені 147-й річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки.О 13:00 год. на Театральному майдані міста відбудеться вшанування пам'яті письменниці та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.О 14:00 год — літературно-мистецька година за творами Лесі Українки в Палаці культури міста Луцька.У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

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