Як у Луцьку відзначатимуть 147-му річницю від дня народження Лесі Українки
20 лютий, 20:26
25 лютого у Луцьку відбудуться заходи, присвячені 147-й річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки.
О 13:00 год. на Театральному майдані міста відбудеться вшанування пам'яті письменниці та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.
О 14:00 год — літературно-мистецька година за творами Лесі Українки в Палаці культури міста Луцька.
У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.
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О 13:00 год. на Театральному майдані міста відбудеться вшанування пам'яті письменниці та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.
О 14:00 год — літературно-мистецька година за творами Лесі Українки в Палаці культури міста Луцька.
У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.
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