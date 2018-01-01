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Батьки луцьких школярів закликають депутатів підтримати ініціативу Андрія Покровського

Батьки луцьких школярів закликають депутатів підтримати ініціативу Андрія Покровського
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька закликають "бюджетну" комісію міськради підтримати ініціативу депутата Андрія Покровського щодо закупівлі мультибордів у школи обласного центру.

Про це йдеться у зверненні, яке батьки луцьких школярів підписали після презентації 20 лютого функціональних особливостей інтерактивної панелі. Захід влаштувала та провела команда Громадянського Руху "СВІДОМІ".

Як повідомляла раніше Інформаційне агентство ВолиньPost, 6 лютого Андрій Покровський презентував мультиборд школі №1.

""Андрій Володимирович перший мультиборд купив за власні кошти. Таким кроком він намагається дати старт позитивним змінам", – зауважив під час презентації пристрою співзасновник Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер.



Його колега Павло Павлюк розповів, що у вересні команда руху дізналися про те, що інтерактивна панель встановлена в кожній школі Львова та Чернівців. Після вивчення досвіду сусідніх міст відбувся захід в школі №1.

Провели перед цим для вчителів навчання і 6 лютого його презентували, а опісля оголосили, що будемо проводити зустрічі з батьківськими комітетами, а потім з директорами, - продовжує співзасновник Руху "СВІДОМІ".

Тож 20 лютого відбулася перша презентація. На захід запросили представників усіх 26 шкіл міста.

"Наша мета - показати, що таке мультиборд, як він працює. Що це третє покоління демонстраційних матеріалів. Що це вимога 21-го століття, щоб не бути голослівними", - розповів Павло Павлюк.



Директор школи №1 Андрій Киця каже, що інтерактивна панель - це корисна річ в навчальному процесі, яку застосовують кожного дня.

"Можна використовувати на різних уроках. Починаючи від фізики, математики, і завершуючи початковою школою. Тобто те, на що вчителі тратили раніше багато часу для підготовки, то за допомогою інтерактивної панелі це робиться набагато швидше і... набагато ефективніше", - каже посадовець.

Вчитель інформації з школи №1 Наталія Корнійчук розповіла, що мультиборд дітям надзвичайно сподобався. Мовляв, раніше демонстраційні матеріали показували на таблицях і графіках, а тепер це можуть зробити в реальності.

"Наприклад, вчителі біології на панелі показують як працює кровоносна система. Дуже багато вчителів зацікавилися цим пристроєм і хочуть залучати його до навчального процесу", - каже педагог.

Водночас вона відзначає, що інформаційна панель спонукає дітей до активнішої участі в навчальному процесі.

"Їх настільки це зацікавило (інформація показана на мультиборді, - ред.), що вони приносили книжки і казали, що знайшли ще те й те. Видно, що в них зростає бажання працювати на уроках. Тим більше у нас зараз діти покоління Z (маються на увазі діти, які змалку навчилися користуватися комп'ютерами, планшетами, інтернетом тощо, - ред.)", - додала Наталія Корнійчук.

Крім того вона відзначила, що вчителям легко освоїти цей пристрій.

Після презентація мультиборда та обговорення керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька підписали звернення до "бюджетної" комісії Луцькради, аби та підтримала запропонований Андієм Покровським проект рішення щодо закупівлі інформаційних панелей в кожному школу.

Голова піклувальної ради школи №24 Сергій Антонюк, пояснюючи чому потрібно підтримати це рішення, сказав, що новітні технології потрібно вже впроваджувати в навчальних закладах.

У Польщі мультиборди декілька років у школах. Я думаю, що діти будуть по-іншому сприймати предмети і це вдала знахідка для наших шкіл. Андрій Покровський йде в ногу з часом і ми закликаємо його підтримати, - додав Антонюк.

Засідання "бюджетної" комісії відбудеться завтра, 21 лютого. Тож ми скоро дізнаємося, чи готові депутати підтримати цю ініціативу.


Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда
Керівники та представники батьківських піклувальних рад шкіл Луцька на презентації мультиборда

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Теги: мультиборд, Андрій Покровський, освіта, Свідомі, варте уваги
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