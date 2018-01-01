Відомий луцький кравець і дизайнер розповів, з чого починав кар’єру в 90-их





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Чоловік намагався перешивати речі ще зі школи - в часи Радянського Союзу важко було знайти оригінальний одяг, тому майбутній кравець «підглядав» цікаві моделі на людях і намагався трохи «модернізувати» свої речі. Згодом у нього з’явилася мрія – пошити для себе шкіряну куртку.



«На початку 90-их це було в тренді. Я собі хотів куртку, а вибір був невеликий - люди якийсь цікавий одяг діставали із-закордону. Тому з того, що я бачив, старався скомпонувати і пошити», - розповів майстер. Тож в 1990 році першим виробом стала омріяна модна куртка. Результат сподобався кравцеві, тому він вирішив працювати далі.



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«То був той час, коли Варшавський ринок мав тільки кілька рядів з прилавками, а далі люди торгували з машин і з рук. Мій перший досвід – я сам стояв біля паркану і продавав свої куртки. Але доводилося казати, що вони привезені, бо люди, не знаю чому, не хотіли купувати пошите. Парадоксальна ситуація, бо ж тоді часто шили одяг в ательє», - пригадує майстер. Тому своїм клієнтам він розповідав, що привозить куртки і просто їх перепродує. Коли ж щось не підходило за розміром, Лазарев обіцяв за тиждень «привезти» потрібний одяг. Повертаючись додому, він сідав та починав шити нові куртки за параметрами клієнтів.



«Я не міг взяти і поміряти людину, тому шив «на око» - прикидав розміри і практично завжди ідеально вгадував. Робити викрійки мене навчив мій тесть. Крім того, я трохи «підглядав» за модою, тому першим в місті почав шити шкіряні плащі. Люди хапали ті пальта і я був задоволений, мій маленький бізнес набрав оборотів. Особливість роботи зі шкірою у тому, що вона не знає помилок, тому я старався зробити так, щоб було добре з першого разу. Звісно, коли я робив куртки та плащі, то не казав людям, що це я їх пошив, бо їх би не купували. То був такий час, що ручної роботи не розуміли», - каже майстер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кравець і дизайнер із Луцька Руслан Лазарев, який 15 років працював в Італії, вчився шити самотужки та розпочинав свою кар’єру із пошиття шкіряних курток і плащів. Їх він згодом продавав на Варшавському ринку.Про це йдеться у публікації «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька». Чоловік намагався перешивати речі ще зі школи - в часи Радянського Союзу важко було знайти оригінальний одяг, тому майбутній кравець «підглядав» цікаві моделі на людях і намагався трохи «модернізувати» свої речі. Згодом у нього з’явилася мрія – пошити для себе шкіряну куртку.«На початку 90-их це було в тренді. Я собі хотів куртку, а вибір був невеликий - люди якийсь цікавий одяг діставали із-закордону. Тому з того, що я бачив, старався скомпонувати і пошити», - розповів майстер. Тож в 1990 році першим виробом стала омріяна модна куртка. Результат сподобався кравцеві, тому він вирішив працювати далі.«То був той час, коли Варшавський ринок мав тільки кілька рядів з прилавками, а далі люди торгували з машин і з рук. Мій перший досвід – я сам стояв біля паркану і продавав свої куртки. Але доводилося казати, що вони привезені, бо люди, не знаю чому, не хотіли купувати пошите. Парадоксальна ситуація, бо ж тоді часто шили одяг в ательє», - пригадує майстер. Тому своїм клієнтам він розповідав, що привозить куртки і просто їх перепродує. Коли ж щось не підходило за розміром, Лазарев обіцяв за тиждень «привезти» потрібний одяг. Повертаючись додому, він сідав та починав шити нові куртки за параметрами клієнтів.«Я не міг взяти і поміряти людину, тому шив «на око» - прикидав розміри і практично завжди ідеально вгадував. Робити викрійки мене навчив мій тесть. Крім того, я трохи «підглядав» за модою, тому першим в місті почав шити шкіряні плащі. Люди хапали ті пальта і я був задоволений, мій маленький бізнес набрав оборотів. Особливість роботи зі шкірою у тому, що вона не знає помилок, тому я старався зробити так, щоб було добре з першого разу. Звісно, коли я робив куртки та плащі, то не казав людям, що це я їх пошив, бо їх би не купували. То був такий час, що ручної роботи не розуміли», - каже майстер.

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