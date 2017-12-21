«Холодне Серце»: лучан кличуть на казкову виставу за акційними цінами*

У Луцьку «Tikhonov сoncert and event agency» влаштовує акцію «100 КВИТКІВ ПО 100 грн» на виставу «Холодне Серце», показ якої відбудется вже завтра.Про це повідомли організатори.Акція діятиме лише за умови купівлі квитків через агенцію. Відбудеться дійство 23 лютого о 16:00 удрамтеатрі імені Шевченка. На глядачів чекає магія, неймовірні пригоди та справжнє диво.«Холодне серце» - масштабна постановка від одеського продюсерського центру «Made in odessa» - неймовірна вистава, створена за мотивами улюбленого мультфільму дітей всього світу і найкасовішого за всю історію компанії «Walt Disney». Історія здивує новими фактами: появою героїв, з якими глядач не був знайомий раніше і несподіваними поворотами сюжету, об'єднаними в оригінальний, наповнений чарівними подіями сценарій. На глядачів очкуватиме яскраве, захоплююче шоу для всієї родини. Масштабність постановки, неймовірні пригоди, понад 40 персонажів, грандіозні декорації, яскраві костюми, чудова музика, захоплююче вогняне шоу, запаморочливі акробатичні трюки, сучасна хореографія подарують глядачам відчуття свята. Окрім того постановники підготували спецефекти та інтерактивні моменти, під час яких гості беруть безпосередню участь у низці фантастичних подій.До слова, дітям до 5-ти років включно вхід безкоштовний при умові, що малеча сидітиме на руках у дорослого.Замовити квитки можна за номером ‎+380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93, або ж написавши у приватні повідомлення