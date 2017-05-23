вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині активно вибивають борги за комуналку

На Волині активно вибивають борги за комуналку
На Волині вже розпочали активну роботу щодо стягнення заборгованості за спожиті енергоносії з населення.

Про це йшлося під час засідання антикризового енергетичного штабу, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

За словами заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області Сергія Харченка, у січні-лютому 2018 року на виконанні перебувало 2,4 тисячі виконавчих документів на понад 15 мільйонів гривень.

До слова, це із залишком попереднього року. Зокрема, кількість документів збільшилася, адже ДКП «Луцьктепло», ПрАТ «Волиньобленерго» та ПАТ «Волиньгаз» почали активно подавати виконавчі документи.

Що ж стосується перших результатів 2018 року, то наразі завершено 222 виконавчих документа на суму 1 мільйон гривень. Всього стягнуто 447 тисяч гривень.

«Відповідно до поставленого завдання, на департамент соціальної політики скеровано список боржників на 774 особи, які буцімто не мають майна та будь-якого доходу, аби встановити їх соціальний стан. Отже, з них 138 домогосподарств отримують субсидії, але у 63 – відсутні доходи для працездатного громадянина. Також встановлено, що 124 особи з даного списку є пенсіонерами, натомість 35 осіб – отримують заробітну плату. Тож наразі відповідні документи опрацьовуються та будуть направлені на виконання для подальшого стягнення з пенсії та зарплати. Хочу подякувати департаменту соціальної політики за проведену роботу та сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому», – наголосив Харченко.

«Виконавча служба повинна бути публічна у відповідних діях. Тож головне – це процес. Адже служба працює з боржниками, які мають можливість платити, але не платять! Разом із тим, спільно із департаментом соціальної політики, чітко диференціює категорії боржників, які з тих чи інших причин не в змозі оплатити послуги», – зауважив голова ОДА Володимир Гунчик.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борги, гроші, влада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові знищили БМП бойовиків: вражаюче відео
Сьогодні, 04:03
«Волинь» у Туреччині дебютну гру зіграє із туркменами
Сьогодні, 02:57
На Волині активно вибивають борги за комуналку
Сьогодні, 01:48
У Луцьку показали рідкісні артефакти Лесі Українки
Сьогодні, 00:39
Померла наркодилерка, перед якою була безсила волинська поліція
Сьогодні, 00:11
Схожі новини
«Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету «Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету
20 лютий, 00:54
Серед найбільших боржників за землю в Луцьку - мерія Серед найбільших боржників за землю в Луцьку - мерія
27 січень, 11:05
Опалювальний сезон у Володимирі фінішував із мільйонними боргами Опалювальний сезон у Володимирі фінішував із мільйонними боргами
23 травень, 2017, 12:51
Великим боржникам у Володимирі погрожують судами Великим боржникам у Володимирі погрожують судами
19 травень, 2017, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька
22 лютий, 09:00
 3
Меценат презентував луцькій лікарні обладнання, яке рятує життя. ФОТО
22 лютий, 17:18
 1
Невигадані історії: у Ковелі рили котлован і знайшли срібний скарб
Сьогодні, 08:04
 0
На Волині відзначать річницю створення Сірожупанної дивізії
Сьогодні, 07:16
 0
Сільрада на Волині не знає, до кого «притулитися»
Сьогодні, 06:02
 0
Медіа
відео
1/8