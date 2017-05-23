На Волині активно вибивають борги за комуналку

На Волині вже розпочали активну роботу щодо стягнення заборгованості за спожиті енергоносії з населення.Про це йшлося під час засідання антикризового енергетичного штабу, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.За словами заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, у січні-лютому 2018 року на виконанні перебувало 2,4 тисячі виконавчих документів на понад 15 мільйонів гривень.До слова, це із залишком попереднього року. Зокрема, кількість документів збільшилася, адже ДКП «Луцьктепло», ПрАТ «Волиньобленерго» та ПАТ «Волиньгаз» почали активно подавати виконавчі документи.Що ж стосується перших результатів 2018 року, то наразі завершено 222 виконавчих документа на суму 1 мільйон гривень. Всього стягнуто 447 тисяч гривень.«Відповідно до поставленого завдання, на департамент соціальної політики скеровано список боржників на 774 особи, які буцімто не мають майна та будь-якого доходу, аби встановити їх соціальний стан. Отже, з них 138 домогосподарств отримують субсидії, але у 63 – відсутні доходи для працездатного громадянина. Також встановлено, що 124 особи з даного списку є пенсіонерами, натомість 35 осіб – отримують заробітну плату. Тож наразі відповідні документи опрацьовуються та будуть направлені на виконання для подальшого стягнення з пенсії та зарплати. Хочу подякувати департаменту соціальної політики за проведену роботу та сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому», – наголосив Харченко.«Виконавча служба повинна бути публічна у відповідних діях. Тож головне – це процес. Адже служба працює з боржниками, які мають можливість платити, але не платять! Разом із тим, спільно із департаментом соціальної політики, чітко диференціює категорії боржників, які з тих чи інших причин не в змозі оплатити послуги», – зауважив голова ОДА