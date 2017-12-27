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«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам

«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам
Арена розваг y«GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах.

Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок, - повідомляє прес-служба закладу.

На арені розваг y «GeneratorCity» акція для любителів кататися на роликах.

Відвідавши роледром, усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.

Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг y«Generator City».
«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам

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Теги: ПортCity, ролики, GeneratorCity
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