«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам
Сьогодні, 18:28
Арена розваг y«GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах.
Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок, - повідомляє прес-служба закладу.
На арені розваг y «GeneratorCity» акція для любителів кататися на роликах.
Відвідавши роледром, усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.
Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг y«Generator City».
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Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок, - повідомляє прес-служба закладу.
На арені розваг y «GeneratorCity» акція для любителів кататися на роликах.
Відвідавши роледром, усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.
Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг y«Generator City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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