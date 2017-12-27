«GeneratorCity» дарує ролики постійним відвідувачам





Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок, - повідомляє прес-служба закладу.



На арені розваг y «GeneratorCity» акція для любителів кататися на роликах.



Відвідавши роледром, усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.



Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг y«Generator City».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Арена розваг y«GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах.Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок, - повідомляє прес-служба закладу.На арені розваг y «GeneratorCity» акція для любителів кататися на роликах.Відвідавши роледром, усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг y«Generator City».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію