Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:03
Восьмий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 23 лютого.
У ньому ви прочитаєте:
«Земельні ігри луцьких депутатів».
«Це рейдерство». Рекламісти обурені підвищенням тарифів на зовнішню рекламу.
ПолітОко: «Звідки у фонду Палиці гроші?»
У рубриці «Надзвичайне»: Нові подробиці у справі вбивства Каті Литкіної.
«Що буде зі Старим ринком у Луцьку?» – пише інтернет.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».
Також у номері – результати єврокубкових футбольних баталій, новини зі стану футбольного клубу «Волинь».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:
на 1 місяць – 4,85 грн;
на 4 місяці – 17,00 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Земельні ігри луцьких депутатів».
«Це рейдерство». Рекламісти обурені підвищенням тарифів на зовнішню рекламу.
ПолітОко: «Звідки у фонду Палиці гроші?»
У рубриці «Надзвичайне»: Нові подробиці у справі вбивства Каті Литкіної.
«Що буде зі Старим ринком у Луцьку?» – пише інтернет.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».
Також у номері – результати єврокубкових футбольних баталій, новини зі стану футбольного клубу «Волинь».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:
на 1 місяць – 4,85 грн;
на 4 місяці – 17,00 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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