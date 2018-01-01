Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Восьмий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 23 лютого.У ньому ви прочитаєте:«Земельні ігри луцьких депутатів».«Це рейдерство». Рекламісти обурені підвищенням тарифів на зовнішню рекламу.ПолітОко: «Звідки у фонду Палиці гроші?»У рубриці «Надзвичайне»: Нові подробиці у справі вбивства Каті Литкіної.«Що буде зі Старим ринком у Луцьку?» – пише інтернет.Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».Також у номері – результати єврокубкових футбольних баталій, новини зі стану футбольного клубу «Волинь».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з березня 2018 року:на 1 місяць – 4,85 грн;на 4 місяці – 17,00 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!