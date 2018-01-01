На Рівненщині на трасі горіла фура





Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



"Прибувши на місце події пожежники виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На його гасіння рятувальники подали один водяний ствол. Пожежа була локалізована о 21:20, а ліквідована вже о 21:45", - йдеться в повідомленні.



Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкодив кузов автомобіля. Також у пожежі постраждав водій вантажного автомобіля. Його госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню.



Причина та розмір збитків пожежі встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ - Чоп поблизу села Привільне Рівненської області ввечері у п'ятницю, 23 лютого, загорілася фура.Про це повідомляє прес-служба ДСНС."Прибувши на місце події пожежники виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На його гасіння рятувальники подали один водяний ствол. Пожежа була локалізована о 21:20, а ліквідована вже о 21:45", - йдеться в повідомленні.Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкодив кузов автомобіля. Також у пожежі постраждав водій вантажного автомобіля. Його госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню.Причина та розмір збитків пожежі встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію