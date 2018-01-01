вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині на трасі горіла фура

На Рівненщині на трасі горіла фура
На трасі Київ - Чоп поблизу села Привільне Рівненської області ввечері у п'ятницю, 23 лютого, загорілася фура.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Прибувши на місце події пожежники виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На його гасіння рятувальники подали один водяний ствол. Пожежа була локалізована о 21:20, а ліквідована вже о 21:45", - йдеться в повідомленні.

Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкодив кузов автомобіля. Також у пожежі постраждав водій вантажного автомобіля. Його госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню.

Причина та розмір збитків пожежі встановлюються.
На Рівненщині на трасі горіла фура
На Рівненщині на трасі горіла фура
На Рівненщині на трасі горіла фура

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, фура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
Сьогодні, 14:55
У Ковелі родинам загиблих атовців виплатять компенсації за пам'ятники
Сьогодні, 14:36
На Рівненщині на трасі горіла фура
Сьогодні, 14:01
«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди
Сьогодні, 13:11
Стартували екстремальні туристичні змагання «Доброволець». ФОТО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Із охопленої полум’ям квартири на Волині врятували 2 людей Із охопленої полум’ям квартири на Волині врятували 2 людей
Сьогодні, 09:51
У місті на Волині горів гараж У місті на Волині горів гараж
23 лютий, 13:28
Майже годину гасили пожежу у місті на Волині Майже годину гасили пожежу у місті на Волині
23 лютий, 05:25
На Волині пожежа знищила новий будинок. ФОТО На Волині пожежа знищила новий будинок. ФОТО
22 лютий, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Радянські прапори на параді в Кривому Розі: призначили службове розслідування
23 лютий, 17:58
 1
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 11:14
 1
У Луцьку пропонують вивішувати «бандерівський» прапор
23 лютий, 10:45
 1
Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8