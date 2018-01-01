На Рівненщині на трасі горіла фура
Сьогодні, 14:01
На трасі Київ - Чоп поблизу села Привільне Рівненської області ввечері у п'ятницю, 23 лютого, загорілася фура.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Прибувши на місце події пожежники виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На його гасіння рятувальники подали один водяний ствол. Пожежа була локалізована о 21:20, а ліквідована вже о 21:45", - йдеться в повідомленні.
Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкодив кузов автомобіля. Також у пожежі постраждав водій вантажного автомобіля. Його госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню.
Причина та розмір збитків пожежі встановлюються.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Прибувши на місце події пожежники виявили, що горить вантажний автомобіль марки ТАТА. На його гасіння рятувальники подали один водяний ствол. Пожежа була локалізована о 21:20, а ліквідована вже о 21:45", - йдеться в повідомленні.
Вогонь знищив кабіну, моторний відсік та пошкодив кузов автомобіля. Також у пожежі постраждав водій вантажного автомобіля. Його госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню.
Причина та розмір збитків пожежі встановлюються.
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