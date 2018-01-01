У Луцьку вантажівка збила чоловіка на велосипеді. ФОТО





Пригода відбулася увечері суботи, 24 лютого, на розі проспекту Перемоги і вулиці 8 Березня, повідомив власкор



Вантажівка рухалася з боку Варшавського ринку і почала повертати за вулицю 8 Березня. Машина, яка рухалася їй назустріч, пригальмувала, аби пропустити вантажівку – і в цей час з-за неї виїхав велосипедист.



Чоловік на велосипеді не мав на собі жодного елемента, який би світився чивідбивав світло.



Відтак водій вчасно не помітив його – і вдарив велосипедиста.



Удар, зрештою, вийшов несильним – чоловік гепнувся на асфальт, але відбувся синцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вечірньої пори сталася автопригода: машина “Укрпошти” втаранила чоловіка, який їхав на велосипеді.Пригода відбулася увечері суботи, 24 лютого, на розі проспекту Перемоги і вулиці 8 Березня, повідомив власкор Волинь24 Вантажівка рухалася з боку Варшавського ринку і почала повертати за вулицю 8 Березня. Машина, яка рухалася їй назустріч, пригальмувала, аби пропустити вантажівку – і в цей час з-за неї виїхав велосипедист.Чоловік на велосипеді не мав на собі жодного елемента, який би світився чивідбивав світло.Відтак водій вчасно не помітив його – і вдарив велосипедиста.Удар, зрештою, вийшов несильним – чоловік гепнувся на асфальт, але відбувся синцями.

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