У Луцьку вантажівка збила чоловіка на велосипеді. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У Луцьку вечірньої пори сталася автопригода: машина “Укрпошти” втаранила чоловіка, який їхав на велосипеді.
Пригода відбулася увечері суботи, 24 лютого, на розі проспекту Перемоги і вулиці 8 Березня, повідомив власкор Волинь24.
Вантажівка рухалася з боку Варшавського ринку і почала повертати за вулицю 8 Березня. Машина, яка рухалася їй назустріч, пригальмувала, аби пропустити вантажівку – і в цей час з-за неї виїхав велосипедист.
Чоловік на велосипеді не мав на собі жодного елемента, який би світився чивідбивав світло.
Відтак водій вчасно не помітив його – і вдарив велосипедиста.
Удар, зрештою, вийшов несильним – чоловік гепнувся на асфальт, але відбувся синцями.
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Пригода відбулася увечері суботи, 24 лютого, на розі проспекту Перемоги і вулиці 8 Березня, повідомив власкор Волинь24.
Вантажівка рухалася з боку Варшавського ринку і почала повертати за вулицю 8 Березня. Машина, яка рухалася їй назустріч, пригальмувала, аби пропустити вантажівку – і в цей час з-за неї виїхав велосипедист.
Чоловік на велосипеді не мав на собі жодного елемента, який би світився чивідбивав світло.
Відтак водій вчасно не помітив його – і вдарив велосипедиста.
Удар, зрештою, вийшов несильним – чоловік гепнувся на асфальт, але відбувся синцями.
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Коментарі 2
Хто зимою їздить на велосипеді ???!
Питання до поліції стосовно мудаків на велосипедах в зимову пору і тим-більше в темну пору доби... і взагалі цікаво, яка безтолоч прийняла рішення про дозвіл отого лівого повороту з Перемоги на 8го березня? Через 100м. є кільце, яке розв'язує весь рух транспорту, а так створення безладу, коли в лівій смузі вистрояться економщики жмені палива коли переважній більшості водіїв ротрібно рухатись прямо.
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