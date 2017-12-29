Як у Луцьку 30 років тому творили величезні скульптури зі снігу. ФОТО

В інтернеті опублікували світлини виготовлення величезних снігових скульптур в Луцьку в 1988 році."30 років тому ніхто толком не знав слів "Масляна", "Масниця" чи "Колодій". Радянська влада успішно імітувала ці свята святом Зими в останню неділю лютого у нашім парку з ярмарками, шашликами, різними розвагами, гуляннями при колосальному напливі народу", - пише в Facebook фотохудожник Віктор Чухрай, який і виклав світлини."Як воно було, покажу завтра, а за день до свята нас художників з комбінату Санілевича і Фонду ганяли у парк, і в якості суспільно-корисної праці заставляли вирубувати здоровенні скульптурні композиції зі снігу. Було трохи непросто, але в цілому класно, бо потім для закріплення успіху була завше чашечка самогоно-капучіно".