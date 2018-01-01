У Ковелі зробили «субсидію» на телекомунікаційні послуги

У Ковелі пільговикам виплачуватимуть матеріальну допомогу для відшкодування вартості отриманих телекомунікаційних послуг.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Зважаючи на те, що у законі про державний бюджет України на 2018 рік кошти на відшкодування пільг за послуги зв'язку не були передбачені, ковельська влада взяла на себе ці фінансові зобов'язання.У Ковелі передбачено виплату матеріальної допомоги для відшкодування вартості телекомунікаційних послуг, наданих пільговим категоріям населення.Також затверджено порядок її надання за рахунок коштів місцевого бюджету. Він поширюється на зареєстрованих в місті (крім внутрішньо переміщених) осіб, яким відповідно до законодавства України передбачено пільги з оплати послуг зв’язку.Особа, яка претендує на отримання компенсації, має подати до управління соціального захисту населення відповідну заяву. Сюди також додається розрахунок на оплату послуг та квитанція про їх оплату.Відшкодування може бути здійснено в межах бюджетного року, але не пізніше, ніж за 6 місяців, що передують зверненню.