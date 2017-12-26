На Волині викрили хакерів, які крали гроші через мобільний додаток

На Волині кіберполіція викрила злочинну групу у розповсюдженні шкідливого мобільного додатку.Програма маскувалася під мобільний додаток для пошуку друзів та була запрограмована на викрадення коштів з банківських рахунків користувачів мобільного банкінгу, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що злочинна група складалася з двох осіб – 23-річного жителя Волині та 20-річного мешканця Херсонщини. Вони створили та поширювали програму, яка мала декілька адміністративних панелей. Ця програма, після завантаження на смартфон перевіряла наявність встановленого «мобільного банкінгу», надсилаючи смс-запити на запрограмовані спеціальні номери. У подальшому відбувалося виведення коштів через систему миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney Transfer» на банківські рахунки зловмисників.Програма була замаскована під мобільний додаток для пошуку друзів. Наразі встановлено, що таким чином підозрюваним вдалося інфікувати більше 2 тисяч мобільних пристроїв.Обом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 361-1 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) КК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.