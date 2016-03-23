Волинські правоохоронці затримали афериста

Волинські митники у співпраці з поліцією викрили автомобільного афериста.Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.Увагу патрульних Національної поліції у Волинській області, які чергували на стаціонарному посту Маневицького району, привернув автомобіль «Ford Transit». У ході перевірки документів на транспортний засіб виявили невідповідність номерів агрегатів з реєстраційним талоном.Як виявилось, близько двох років тому старенький «Ford Transit» волинянина, офіційно зареєстрований в Україні, зовсім вийшов з ладу. Тому його власник нелегально придбав в Україні схожий автомобіль з польською реєстрацією, завезений в режимі транзиту мешканцем Херсонщини через Львівську митницю. Відтак, державний номерний знак старого автомобіля тривалий час використовувався замість польського.Експертними висновками встановлено, що загальна сума митних платежів, які б підлягали сплаті у випадку ввезення польського «Ford Transit» в режимі імпорту, склала б 244 тис грн.Відповідно до протоколу про порушення митних правил, складеного посадовими особами Волинської митниці ДФС, чоловік постане перед судом за «дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів» (ст.. 485 Митного Кодексу України).Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.