Підітріть свої сльози та соплі, - Вусенко відповіла «наляканому» Ткачуку

Юлія Вусенко прокоментувала заяви депутата Євгенія Ткачука та порівняла укропівські ЗМІ із російським телебаченням.



Про це вона написала 1 березня на своїй



Подаємо допис без змін та правок:



«Я не хочу коментувати нападки ЗМІ Палиці, які мені вже схожі реально на «Раша тудей», бо виходить дуже дивно – УКРОП зі своїми посіпаками грабує місто, а погана Вусенко. Це як по російському ТБ – російські війська вдерлися в Крим та на Донбас, а винна Україна.



Але скажу кілька слів про заяви депутата Ткачука на мою адресу.



Скажу чесно, коли він систематично на сесіях ображав мене та звинувачував в усіх своїх проблемах, я мовчала. Бо мені було його просто шкода. Шкода не як депутата, а як чоловіка, який опустився до того, щоб ображати жінку. Зрозуміло, що вся ці історія з захопленням влади в місті та зрадою пам’яті Миколи Романюка психологічно його надломили.



Але я не буду мовчати, коли на моїх очах ця так звана «УКРОПівська більшість» за один день пограбувала лучан на 20 мільйонів гривень, роздерибанивши останні шматки луцької землі. 20 мільйонів гривень, які могли перетворитися в інфраструктурні об’єкти для наших дітей і бути використані з користю для нашого міста.



Євген Євгенович каже, що я показала йому непристойний жест. Так вибачте мені, а що я мала зробити? Поплескати його по плечу і сказати, що він молодець? Чи як він собі це уявляв? А те, що я йому сказала, щоб йому треба озиратися – так, звичайно треба! Ткачуку просто необхідно озирнутися на всі ті дії, які він вчиняє з приводу земельного дерибану, які ми споглядаємо і більше замовчувати не збираємося.



Ткачук заявив, що він написав на мене заяву до правоохоронних органів. Яка новина! Так ви ж, панове дерибащики, останні місяці ці заяви на мене відправляєте ледь не щотижня. З вас вже правоохоронці напевне сміються за таку кількість літературних шедеврів.



Але в цей раз Ви, пане Ткачук, себе перевершили, заявивши про те, що у Вас є зброя і Ви будете оборонятися. Від кого? Від мене? Маленької жінки? Чи від лучан, які прийдуть до Вас з вимогою повернути місту вкрадену землю?



Якщо Ви вже такий озброєний альфа-самець, то підтріть свої сльозі та соплі, і йдіть в АТО та бороніть Україну, як це роблять справжні мужчини!»

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