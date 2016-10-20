Європарламент підтримав санкції проти Польщі





Про це повідомляє



За документ проголосували 422 депутати, ще 147 виступили проти, 48 утрималися.



У Брюсселі вважають, що Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, що також може вплинути і на політику ЄС.



Країни-члени Євросоюзу вимагають від Польщі діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.



Нагадаємо: 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент РП Анджей Дуда.



В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.



А 29 січня в Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі. Нею передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, яка запускає процедуру санкції ЄС проти Польщі.Про це повідомляє Укрінформ За документ проголосували 422 депутати, ще 147 виступили проти, 48 утрималися.У Брюсселі вважають, що Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, що також може вплинути і на політику ЄС.Країни-члени Євросоюзу вимагають від Польщі діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.Нагадаємо: 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент РПВ ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.А 29 січня в Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі. Нею передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.

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