Європарламент підтримав санкції проти Польщі
Сьогодні, 03:43
Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, яка запускає процедуру санкції ЄС проти Польщі.
Про це повідомляє Укрінформ.
За документ проголосували 422 депутати, ще 147 виступили проти, 48 утрималися.
У Брюсселі вважають, що Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, що також може вплинути і на політику ЄС.
Країни-члени Євросоюзу вимагають від Польщі діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.
Нагадаємо: 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент РП Анджей Дуда.
В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.
А 29 січня в Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі. Нею передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.
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Про це повідомляє Укрінформ.
За документ проголосували 422 депутати, ще 147 виступили проти, 48 утрималися.
У Брюсселі вважають, що Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, що також може вплинути і на політику ЄС.
Країни-члени Євросоюзу вимагають від Польщі діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.
Нагадаємо: 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент РП Анджей Дуда.
В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.
А 29 січня в Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі. Нею передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.
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