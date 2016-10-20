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Європарламент підтримав санкції проти Польщі

Європарламент підтримав санкції проти Польщі
Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, яка запускає процедуру санкції ЄС проти Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ.

За документ проголосували 422 депутати, ще 147 виступили проти, 48 утрималися.

У Брюсселі вважають, що Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, що також може вплинути і на політику ЄС.

Країни-члени Євросоюзу вимагають від Польщі діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо: 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент РП Анджей Дуда.

В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.

А 29 січня в Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі. Нею передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.


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Теги: Польща, скандал
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