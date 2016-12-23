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«Поспішно такі рішення не ухвалюються», - Андрій Покровський про підняття тарифу на рекламу

«Поспішно такі рішення не ухвалюються», - Андрій Покровський про підняття тарифу на рекламу
Депутат Андрій Покровський вважає, що разом зі збільшенням тарифів за користування місцем розташування рекламних засобів на 49% владі треба було б запропонувати рекламістам якісь гарантії довготривалої роботи.

Андрій Покровський переконаний, що подібні рішення, на кшталт збільшення тарифу для рекламістів, варто готувати завчасно, - пише ІА Конкурент.

На думку депутата, представникам влади потрібно було спочатку провести зустрічі з рекламістами, почути їхні думки, проаналізувати, а тоді робити висновки – піднімати тариф чи ні.

"Поспішно такі рішення не ухвалюються однозначно", – переконаний Андрій Покровський.

Зі слів депутата, якщо вже і підвищувати тариф заради наповнення до бюджету, то натомість варто дати якісь гарантії рекламістам. Наприклад, це можуть бути гарантії можливості працювати 10 років на цьому місці. Тому що в цій ситуації, що виникла, рекламісти опинились в такому становищі, що вони не впевнені, що після підняття цін другою хвилею не піде якесь масове вирізання цих бордів.


"Для мене як члена "бюджетної" комісії, як депутата наповнення до бюджету є одним з пріоритетних напрямків роботи. Водночас, з точки зору бізнесу, я абсолютно розумію людей, які працюють на цьому ринку. Якби я був на їхньому місці, то хотів би за ці речі щось отримувати.

У бізнесі найкраща ситуація – це коли ти впевнений у стабільності своєї роботи. Однак впевненості в цьому випадку власники бордів не мають. Тому передусім треба запропонувати гарантії довгострокової роботи. Адже в бізнесі потрібне планування на тривалий термін, а тоді вже можна говорити про якісь рентабельні показники. Тобто до таких питань треба підходити з бізнес-філософією", – зазначає Андрій Покровський.

Нагадаємо: нещодавно Луцький міськвиконком збільшив на період з 01.03.2018 по 31.12.2018 на 49 % величину базового тарифу плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, встановленого порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності.

Варто додати, що на кінець 2017 року платили з одного борду до бюджету близько 900 гривень, а після підняття тарифів і відміни коригування тарифу рекламісти будуть платити більш ніж 2 000 за один борд.

Самі ж рекламісти звернуться до Луцької міської ради з проханням призупинити та переглянути рішення виконавчого комітету.

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Теги: тариф, Андрій Покровський, реклама
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Коментарі 1
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укроп і гарантії, це те саме, що росія і підписаний з нею договір - нічого не варті.
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