Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі





Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, - передає



«Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України», - йдеться у документі.



У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.



Крім того, у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.



Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим «тиші» неодноразово порушували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі, - передає Українська правда «Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України», - йдеться у документі.У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.Крім того, у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим «тиші» неодноразово порушували.

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