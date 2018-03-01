Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі
02 березень, 22:03
У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.
Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, - передає Українська правда.
«Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України», - йдеться у документі.
У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.
Крім того, у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.
Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим «тиші» неодноразово порушували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, - передає Українська правда.
«Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України», - йдеться у документі.
У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.
Крім того, у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.
Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим «тиші» неодноразово порушували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У древньому луцькому підземеллі відкрили арт-галерею
02 березень, 23:04
Найбільший виш Волині призупинив навчання
02 березень, 22:22
Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі
02 березень, 22:03
У Луцьку збирають україномовну літературу на Схід
02 березень, 21:46
На Волині тренувалася бойова авіація
02 березень, 21:26