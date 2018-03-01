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Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі

Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі
У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, - передає Українська правда.

«Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України», - йдеться у документі.

У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.

Крім того, у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.

Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим «тиші» неодноразово порушували.


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Теги: війна з Росією, АТО
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