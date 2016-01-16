На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара

Правоохоронці затримали затримали заступника начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській області за вимагання та одержання хабаря.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Упродовж січня-лютого 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України слідчими Головного управління Національної поліції України у Львівській області, спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції України в Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській області, за попередньою змовою в групі з керівником приватного підприємства.Зокрема установлено, що вказані особи вимагали хабар у розмірі 2 500 доларів США від громадянина за сприяння у вирішенні питання щодо придбання на Рівненщині 2 об`єктів нерухомості державної форми власності.2 березня 2018 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис доларів США вказаних осіб затримано, а кошти виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів справи.На даний час вирішуються питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.