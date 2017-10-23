У «ПортCity» обирають кращу модель

З самого ранку у суботу, 3 березня, в торгово-розважальному центрі «ПортCity» людно.Адже більше трьох десятків красунь прийшли, аби реалізувати свою мрію та стати професійною моделлю, - повідомляє прес-служба закладу.«ПортCity», спільно з модельним клубом MZM, організували кастинг моделей. Протягом двох днів дівчата навчатимуться премудростям професії моделей під кураторством неперевершеноїСьогодні на кастинг прийшло понад тридцять дівчат. З них журі обрали двадцять, які цілий день дізнаватимуться як правильно дефілювати, робити макіяж, фотографуватися та слідкувати за раціоном. Наприкінці дня журі обере лише десять фіналісток, які продовжать навчання завтра.Мистецтву фотографуватися дівчат навчатиме, яка розповість, як правильно позувати, аби світлини були ідеальними. Курс візажу від Simona’s school забезпечить потрібну знання, аби виглядати природньо та ефектно водночас. Про стиль розповідатиме Василина Дудник, а як правильно харчуватись навчить дієтолог Анастасія Фатехова. Звісно, мистецтву дефіле дівчата вчитимуться у команди клубу MZM.У фіналі оберуть одну учасницю, яка стане обличчям журналу MZM.