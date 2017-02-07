«Треба було водію посвідчення порвати», - Гунчик про скандал в маршрутці





Про це йшлося у понеділок, 5 березня, під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації, - повідомляє



Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик зауважив, що стежить за тим, як поводять себе перевізники у Луцьку і на Волині загалом. На його переконання, вони вже «втратили совість».



Нагадаємо, вихідними, що минули, лучанка у мережі розповіла про скандал у міській маршрутці №3 між водієм та учасником бойових дій, коли водій відмовився безкоштовно везти атовця і розірвав його посвідчення.



Володимир Гунчик пообіцяв, що ця ситуація не залишиться без уваги влади.



«Треба було забрати посвідчення водія і порвати на місці. Хай би пішов і ще раз по нормальній процедурі отримав це посвідчення. Думаю, не отримав би. За грошима наші перевізники вже не бачать нічого, вони вже починають втрачати совість. У влади достатньо можливостей, щоб впливати на такі речі», – сказав очільник області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик прокоментував ситуацію , що сталася в Луцьку у маршрутці №3 на вихідних.Про це йшлося у понеділок, 5 березня, під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації, - повідомляє «Волинська правда». Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик зауважив, що стежить за тим, як поводять себе перевізники у Луцьку і на Волині загалом. На його переконання, вони вже «втратили совість».Нагадаємо, вихідними, що минули, лучанка у мережі розповіла про скандал у міській маршрутці №3 між водієм та учасником бойових дій, коли водій відмовився безкоштовно везти атовця і розірвав його посвідчення.Володимир Гунчик пообіцяв, що ця ситуація не залишиться без уваги влади.«Треба було забрати посвідчення водія і порвати на місці. Хай би пішов і ще раз по нормальній процедурі отримав це посвідчення. Думаю, не отримав би. За грошима наші перевізники вже не бачать нічого, вони вже починають втрачати совість. У влади достатньо можливостей, щоб впливати на такі речі», – сказав очільник області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію