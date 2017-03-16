На Волині декілька десятків підприємств боргують зарплатню волинянам





Частина з них – «злісні» неплатники зароблених грошей. Про це йшлося у понеділок, 5 березня, під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації, - повідомляє



Заступник начальника головного управління ДФС у Волинській області Богдан Шинкарчук розповів, що у 2017 році 41 платник допускав випадки заборгованості із зарплати. Так, для прикладу, Луцьке підприємство електротранспорту боргувало працівникам 924 тисячі гривень. Інше комунальне підприємство Луцька «Парки і сквери» боргувало працівникам 379 тисяч. Загалом виявили 66 порушень при виплаті зарплати у 2017 році.



Натомість вже станом на 1 січня 26 платників мали заборгованість із зарплати.



Найблільше ж боргує працівникам державне підприємство «Волиньвугілля». Станом на 1 березня така заборгованість становить 11,4 мільйона гривень. До того ж, «Волиньвугілля» боргує не лише працівникам, але і бюджету. Так, податковий борг підприємства становить 124 мільйона, а борг щодо єдиного соціального внеску – 6,9 мільйона гривень.



Другий «злісний» боржник зарплати – ПАТ «Електротермометрія». За словами Богдана Шинкарчука, на підприємстві ігнорують запрошення на міськвиконком і не комунікують із відповідними структурами задля співпраці у напрямку погашення заборгованості. Станом на 1 березня борг із зарплати на ПАТ «Електротермомпетрія» – 3,2 мільйона гривень. У 2018 році, до слова, цю заборгованість ще не погашали.



На третьому місці в обласному рейтингу боржників зарплатні – ДП «Волинський облавтодор».

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