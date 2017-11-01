Гіпермаркет «Там Там» розігрує путівку-сюрприз

Усі, хто придбає товари на суму від 350 гривень до кінця березня в гіпермаркеті «Там Там» мають нагоду взяти участь у розіграші путівки на відпочинок.Гіпермаркет «Там Там» вкотре дарує постійним покупцям путівку на відпочинок. Для того, аби стати учасником розіграшу потрібно придбати товари на суму від 350 гривень, підписати чек та залишити його у скриньці на відділі інформації.Розіграш відбудеться 30 березня о 19 годині на першому поверсі ТРЦ «ПортCity». Присутність – обов’язкова. Переможець отримає путівку-сюрприз на двох осіб.