В Києві посеред дороги вибухнули дві гранати. ВІДЕО





Про це пише



"Жесть в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Toyota Camry, є постраждалі. Двоє бандитів зникли в напрямку Броварів. План "Перехоплення". Броварський проспект перекритий!" - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook



Попередня причина пригоди - конфлікт стався між водіями двох автомобілів, які зупинилися посеред дороги.



"Я так розумію, що посеред дороги зупинилися два автомобілі, і почалися розбірки", - зазначив він на запису.



На місці інциденту працювала поліція і вибухотехніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Броварському проспекті в Києві вибухнули дві гранати, в результаті чого є постраждалі і знищено автомобіль.Про це пише Обозреватель "Жесть в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Toyota Camry, є постраждалі. Двоє бандитів зникли в напрямку Броварів. План "Перехоплення". Броварський проспект перекритий!" - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua на сторінці в FacebookПопередня причина пригоди - конфлікт стався між водіями двох автомобілів, які зупинилися посеред дороги."Я так розумію, що посеред дороги зупинилися два автомобілі, і почалися розбірки", - зазначив він на запису.На місці інциденту працювала поліція і вибухотехніки.

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