В Києві посеред дороги вибухнули дві гранати. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
На Броварському проспекті в Києві вибухнули дві гранати, в результаті чого є постраждалі і знищено автомобіль.
Про це пише Обозреватель.
"Жесть в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Toyota Camry, є постраждалі. Двоє бандитів зникли в напрямку Броварів. План "Перехоплення". Броварський проспект перекритий!" - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook
Попередня причина пригоди - конфлікт стався між водіями двох автомобілів, які зупинилися посеред дороги.
"Я так розумію, що посеред дороги зупинилися два автомобілі, і почалися розбірки", - зазначив він на запису.
На місці інциденту працювала поліція і вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Обозреватель.
"Жесть в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Toyota Camry, є постраждалі. Двоє бандитів зникли в напрямку Броварів. План "Перехоплення". Броварський проспект перекритий!" - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook
Попередня причина пригоди - конфлікт стався між водіями двох автомобілів, які зупинилися посеред дороги.
"Я так розумію, що посеред дороги зупинилися два автомобілі, і почалися розбірки", - зазначив він на запису.
На місці інциденту працювала поліція і вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькраді розірвуть договір зі скандальним підприємством
Сьогодні, 09:57
В Києві посеред дороги вибухнули дві гранати. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
У гральному закладі у Луцька знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Медіа