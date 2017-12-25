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В Києві посеред дороги вибухнули дві гранати. ВІДЕО

В Києві посеред дороги вибухнули дві гранати. ВІДЕО
На Броварському проспекті в Києві вибухнули дві гранати, в результаті чого є постраждалі і знищено автомобіль.

Про це пише Обозреватель.

"Жесть в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Toyota Camry, є постраждалі. Двоє бандитів зникли в напрямку Броварів. План "Перехоплення". Броварський проспект перекритий!" - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook

Попередня причина пригоди - конфлікт стався між водіями двох автомобілів, які зупинилися посеред дороги.

"Я так розумію, що посеред дороги зупинилися два автомобілі, і почалися розбірки", - зазначив він на запису.

На місці інциденту працювала поліція і вибухотехніки.


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Теги: Київ, вибух, граната
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