У мерії Луцька остаточно вирішили долю Старого ринку

У Луцьку обговорили, що потрібно робити зі Старим ринком: переносити в іншу частину міста чи модернізувати.Про це йшлося під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.Модерувала захід регіональна координаторка ГО «Центр UA» Марія Доманська.Представник облспоживспілкивисловив позицію, що спілка буде зацікавлена вкладати у ринок, якщо будуть укладені довгострокові договори, мінімум на 15 років. На це підприємці йому дорікнули, що за останні 10 років організація нічого не зробила, на ринку бруд, нема комунікацій, не може під’їхати куди потрібно пожежне авто.Голова асоціації «Бізнес-Волинь»зауважив, що нові ринки, які будуть створюватись, мають бути сучасними, «без залізяччя». На його думку, нема підстав переносити ринокПідприємецьсказала, що позиція більшості підприємців – реконструкція базару. Вона зауважила, що туристу довше, ніж півдня нема що роботи у Луцьку, але якби на ринку, в історичній частині міста, зробили якісь цікаві місця, це приваблювало б гостей. На її думку, питання комунікацій, доїзду, парковок можна вирішити.«Позиція однозначно - перенести. Інша позиція не обговорюється і не озвучується», - сказав заступник в.о. міського голови. Він повідомив, що одним із завдань, яке було поставлене перед депутатською комісією, це завдання міській раді підготувати варіанти розміщення, а підприємцям – допомогти знайти місця, де вони могли б торгувати.Модератор запитала, які підстави для таких дій.«Для того, щоб перенести ринок, потрібні якісь підстави?» - здивувався Рачков. За його словами, наразі роботу депутатської комісії продовжує робоча група, дії якої в першу стосуються тієї частини базару, де для підприємців не продовжили оренду. Заступник розповів, що сподівається, що найближчим часом павільйони в лівій частині ринку вдасться ліквідувати, а от доля правої частини поки невідома, оскільки там ще кілька місяців діятимуть орендні відносини.Рачков додав, що міська рада вже надіслала попередження орендарю про те, що договір їм не надалі не продовжать. Представник облспоживспілки натомість заявив, що жодних повідомлень не отримував.Ігор Дильов назвав ділянки, куди можуть «перебратись» підприємці: це території на вулицях Карбишева та Електроапаратній, які є комунальною власністю. Ще одна ділянка розташована на території Боратинської сільської ради та є у приватній власності.У міській раді розглядають також варіант розташування ринку на Львівській. Член виконкомунаголосив, що де б не був ринок, треба хороше транспортне сполучення. На думку Теятни Біскуп, альтернативи розміщенню Старого ринку нема.Експерт ГО «Центр розвитку урядування»наголосив, що проблему треба вирішувати у трикутнику «влада-облспоживспілка-влада». Він запропонував укладати договори на тривалий термін та прописувати, що підприємці мають зробити за кожні 5 років, а у разі невиконання вимог розривати договори.Також під час обговорення прозвучали варіанти облагородити територію, аби ринок був схожий на європейські ринки, та зробити його таким, щоб він відповідав історичній частині міста.Натомість Рачков запевнив: «Бачення тільки одне: ринку там не буде».