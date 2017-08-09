«Інвестор» подарує мешканцям ЖК «Юпітер» ексклюзивні лампи. ФОТО*





Сувенірні лампи від творчої студії Qwant вже зовсім скоро доповнять інтер’єри новеньких квартир у першому, вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Юпітер», – пише канал соціальних новин



Ідея подарувати ексклюзивні лампи виникла у директора БК «Інвестор» Андрія Разумовського спонтанно – одразу після того, як він побачив, що творять засновники Qwant Катерина Селюк та Олександр Стеренчук.







«Ми надзвичайно раді співпраці з компанією «Інвестор». Qwant розробив сувенірні лампи для мешканців «Юпітера», максимально враховуючи дизайн самого житлового комплексу. Андрій Разумовський особисто з нами зустрічався і ми обговорювали практично кожну деталь лампи. Навіть фарба підібрана під один з кольорів планети космічного гіганта», – розповів Олександр Стеренчук.



Лампу від творчої студії Qwant можна використовувати не лише ввечері чи вночі, навіть вдень вона є гарним доповненням інтер’єру.



«Наша лампа, крім ексклюзивності, має ще й практичність. Більше того, ми старались зробити так, щоб нічник і в день був гарним елементом декору», – наголосила дизайнер Катерина Селюк.



Студія Qwant виготовляє не лише ексклюзивні лампи, а й вінтажні, металеві вивіски та елементи декору зі сталі в стилі лофт. Крім того, серед їхніх виробів є і столи з відбірного дерева із компонованою епоксидною смолою.



«На весну в планах – вироби з бетону. Ми плануємо робити столи та лампи і поєднувати бетон з металом, деревом та епоксидною смолою. В ідеалі співпрацювати з дизайнерами інтер‘єру, власниками закладів та спільно створювати цікавий та затишний простір», – зауважила Катерина Селюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники квартир у ЖК «Юпітер» разом із ключами від омріяного житла отримають оригінальні подарунки на згадку про будівельну компанію «Інвестор».Сувенірні лампи від творчої студії Qwant вже зовсім скоро доповнять інтер’єри новеньких квартир у першому, вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Юпітер», – пише канал соціальних новин Перший Ідея подарувати ексклюзивні лампи виникла у директора БК «Інвестор»спонтанно – одразу після того, як він побачив, що творять засновники Qwantта«Ми надзвичайно раді співпраці з компанією «Інвестор». Qwant розробив сувенірні лампи для мешканців «Юпітера», максимально враховуючи дизайн самого житлового комплексу. Андрій Разумовський особисто з нами зустрічався і ми обговорювали практично кожну деталь лампи. Навіть фарба підібрана під один з кольорів планети космічного гіганта», – розповів Олександр Стеренчук.Лампу від творчої студії Qwant можна використовувати не лише ввечері чи вночі, навіть вдень вона є гарним доповненням інтер’єру.«Наша лампа, крім ексклюзивності, має ще й практичність. Більше того, ми старались зробити так, щоб нічник і в день був гарним елементом декору», – наголосила дизайнер Катерина Селюк.Студія Qwant виготовляє не лише ексклюзивні лампи, а й вінтажні, металеві вивіски та елементи декору зі сталі в стилі лофт. Крім того, серед їхніх виробів є і столи з відбірного дерева із компонованою епоксидною смолою.«На весну в планах – вироби з бетону. Ми плануємо робити столи та лампи і поєднувати бетон з металом, деревом та епоксидною смолою. В ідеалі співпрацювати з дизайнерами інтер‘єру, власниками закладів та спільно створювати цікавий та затишний простір», – зауважила Катерина Селюк.

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