«Інвестор» подарує мешканцям ЖК «Юпітер» ексклюзивні лампи. ФОТО*
Сьогодні, 10:24
Власники квартир у ЖК «Юпітер» разом із ключами від омріяного житла отримають оригінальні подарунки на згадку про будівельну компанію «Інвестор».
Сувенірні лампи від творчої студії Qwant вже зовсім скоро доповнять інтер’єри новеньких квартир у першому, вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Юпітер», – пише канал соціальних новин Перший.
Ідея подарувати ексклюзивні лампи виникла у директора БК «Інвестор» Андрія Разумовського спонтанно – одразу після того, як він побачив, що творять засновники Qwant Катерина Селюк та Олександр Стеренчук.
«Ми надзвичайно раді співпраці з компанією «Інвестор». Qwant розробив сувенірні лампи для мешканців «Юпітера», максимально враховуючи дизайн самого житлового комплексу. Андрій Разумовський особисто з нами зустрічався і ми обговорювали практично кожну деталь лампи. Навіть фарба підібрана під один з кольорів планети космічного гіганта», – розповів Олександр Стеренчук.
Лампу від творчої студії Qwant можна використовувати не лише ввечері чи вночі, навіть вдень вона є гарним доповненням інтер’єру.
«Наша лампа, крім ексклюзивності, має ще й практичність. Більше того, ми старались зробити так, щоб нічник і в день був гарним елементом декору», – наголосила дизайнер Катерина Селюк.
Студія Qwant виготовляє не лише ексклюзивні лампи, а й вінтажні, металеві вивіски та елементи декору зі сталі в стилі лофт. Крім того, серед їхніх виробів є і столи з відбірного дерева із компонованою епоксидною смолою.
«На весну в планах – вироби з бетону. Ми плануємо робити столи та лампи і поєднувати бетон з металом, деревом та епоксидною смолою. В ідеалі співпрацювати з дизайнерами інтер‘єру, власниками закладів та спільно створювати цікавий та затишний простір», – зауважила Катерина Селюк.
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Сувенірні лампи від творчої студії Qwant вже зовсім скоро доповнять інтер’єри новеньких квартир у першому, вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Юпітер», – пише канал соціальних новин Перший.
Ідея подарувати ексклюзивні лампи виникла у директора БК «Інвестор» Андрія Разумовського спонтанно – одразу після того, як він побачив, що творять засновники Qwant Катерина Селюк та Олександр Стеренчук.
«Ми надзвичайно раді співпраці з компанією «Інвестор». Qwant розробив сувенірні лампи для мешканців «Юпітера», максимально враховуючи дизайн самого житлового комплексу. Андрій Разумовський особисто з нами зустрічався і ми обговорювали практично кожну деталь лампи. Навіть фарба підібрана під один з кольорів планети космічного гіганта», – розповів Олександр Стеренчук.
Лампу від творчої студії Qwant можна використовувати не лише ввечері чи вночі, навіть вдень вона є гарним доповненням інтер’єру.
«Наша лампа, крім ексклюзивності, має ще й практичність. Більше того, ми старались зробити так, щоб нічник і в день був гарним елементом декору», – наголосила дизайнер Катерина Селюк.
Студія Qwant виготовляє не лише ексклюзивні лампи, а й вінтажні, металеві вивіски та елементи декору зі сталі в стилі лофт. Крім того, серед їхніх виробів є і столи з відбірного дерева із компонованою епоксидною смолою.
«На весну в планах – вироби з бетону. Ми плануємо робити столи та лампи і поєднувати бетон з металом, деревом та епоксидною смолою. В ідеалі співпрацювати з дизайнерами інтер‘єру, власниками закладів та спільно створювати цікавий та затишний простір», – зауважила Катерина Селюк.
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