У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка





Усі гості зможуть не лише розважатись активно, граючи у боулінг чи більярд, а й скористатись акційною пропозицією від партнера вечору ТМ «Bell’s».



Атмосферу створюватиме – Dj CARAT. Захід відбудеться о 21:00.



Резерв столиків: ‎050 490 77 14

http://georges.promin.lutsk.ua/

Instargam: @georgesclublutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боулінг-більярд клуб «George’s Club», що знаходиться на 3-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує на вечірку до Дня Патріка, яка відбудеться 17 березня.Усі гості зможуть не лише розважатись активно, граючи у боулінг чи більярд, а й скористатись акційною пропозицією від партнера вечору ТМ «Bell’s».Атмосферу створюватиме – Dj CARAT. Захід відбудеться о 21:00.Резерв столиків: ‎050 490 77 14Instargam: @georgesclublutsk

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