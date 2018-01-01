вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка

У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Боулінг-більярд клуб «George’s Club», що знаходиться на 3-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує на вечірку до Дня Патріка, яка відбудеться 17 березня.

Усі гості зможуть не лише розважатись активно, граючи у боулінг чи більярд, а й скористатись акційною пропозицією від партнера вечору ТМ «Bell’s».

Атмосферу створюватиме – Dj CARAT. Захід відбудеться о 21:00.

Резерв столиків: ‎050 490 77 14
http://georges.promin.lutsk.ua/
Instargam: @georgesclublutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, вечірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше за 26 років пілотом «Формули-1» може стати дівчина
Сьогодні, 17:50
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
Лучанина, який порізав ножем чоловіка, заарештували на 2 місяці
Сьогодні, 17:15
Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Розваги з найріднішими: як луцькі матусі з дітлахами «запалювали» на вечірці Розваги з найріднішими: як луцькі матусі з дітлахами «запалювали» на вечірці
10 березень, 22:30
У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort
09 березень, 19:04
У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру
06 березень, 21:02
У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня* У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня*
02 березень, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
Сьогодні, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 13:04
 1
В Україні хочуть заборонити 21 сайт. СПИСОК
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8