У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
Боулінг-більярд клуб «George’s Club», що знаходиться на 3-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує на вечірку до Дня Патріка, яка відбудеться 17 березня.
Усі гості зможуть не лише розважатись активно, граючи у боулінг чи більярд, а й скористатись акційною пропозицією від партнера вечору ТМ «Bell’s».
Атмосферу створюватиме – Dj CARAT. Захід відбудеться о 21:00.
Резерв столиків: 050 490 77 14
http://georges.promin.lutsk.ua/
Instargam: @georgesclublutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усі гості зможуть не лише розважатись активно, граючи у боулінг чи більярд, а й скористатись акційною пропозицією від партнера вечору ТМ «Bell’s».
Атмосферу створюватиме – Dj CARAT. Захід відбудеться о 21:00.
Резерв столиків: 050 490 77 14
http://georges.promin.lutsk.ua/
Instargam: @georgesclublutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше за 26 років пілотом «Формули-1» може стати дівчина
Сьогодні, 17:50
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
Сьогодні, 17:40
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
Сьогодні, 17:25
Лучанина, який порізав ножем чоловіка, заарештували на 2 місяці
Сьогодні, 17:15
Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю
Сьогодні, 17:04
Медіа