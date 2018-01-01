На Волині з'явиться нова амбулаторія





На ці кошти планується закупити 2 автомобілі для лікарів сіл Піща та Пульмо (800 тис.грн.), побудувати амбулаторію в с.Піща (2 млн.грн.) за умовами співфінансування, витратити 582 тис.грн. на закупівлю обладнання, меблів та велосипедів, а 400 тис.грн. – на ремонт Пульмівської амбулаторії, - повідомляє



А також витратити 3,5 мільйонів гривень для будівництва нової амбулаторії у селі Піща.



Як повідомили в Шацькій районній раді, п'ятого березня відбулися збори селян у Піщі, аби почути думку жителів щодо місця розташування нового приміщення.



Відповідно норм наданого раніше плану амбулаторії, Олександр Бакун, голова Піщанської сільської ради, запропонував три місця: перед сільським клубом, на початку села (на перехресті, недалеко пункту пропуску Піща) та на ділянці теперішньої амбулаторії. За результатами обговорення, піщанці віддали перевагу ділянці, на якій розташована стара амбулаторія, оскільки це звичне місце для всіх і розташоване найбільш оптимально для жителів, які живуть на окраїнах села.



В Шацькій районній раді пообіцяли дослухатися до позиції жителів села.



Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили рекомендації щодо створення об’єктів первинної медично-санітарної допомоги у сільській місцевості, де представили проект, в якому розрахували вартість та детальний план будівництва медустанови.



У селі Піща планується будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги, розрахований на 1 чи 2 лікаря без житла. Загальна площа 213 м², пропускна здатність - близько 30 осіб. Проект передбачає не лише весь алгоритм будівництва, а й матеріально-технічне оснащення та забезпеченість медичним обладнанням.



Однак кінцевий висновок про можливість будівництва за стандартами дадуть проектанти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч на Шацький район на розвиток первинної ланки медицини в сільській місцевості виділять з держбюджету 3 мільйонів 782 тисяч гривень субвенції.На ці кошти планується закупити 2 автомобілі для лікарів сіл Піща та Пульмо (800 тис.грн.), побудувати амбулаторію в с.Піща (2 млн.грн.) за умовами співфінансування, витратити 582 тис.грн. на закупівлю обладнання, меблів та велосипедів, а 400 тис.грн. – на ремонт Пульмівської амбулаторії, - повідомляє «Район. Шацьк» А також витратити 3,5 мільйонів гривень для будівництва нової амбулаторії у селі Піща.Як повідомили в Шацькій районній раді, п'ятого березня відбулися збори селян у Піщі, аби почути думку жителів щодо місця розташування нового приміщення.Відповідно норм наданого раніше плану амбулаторії,, голова Піщанської сільської ради, запропонував три місця: перед сільським клубом, на початку села (на перехресті, недалеко пункту пропуску Піща) та на ділянці теперішньої амбулаторії. За результатами обговорення, піщанці віддали перевагу ділянці, на якій розташована стара амбулаторія, оскільки це звичне місце для всіх і розташоване найбільш оптимально для жителів, які живуть на окраїнах села.В Шацькій районній раді пообіцяли дослухатися до позиції жителів села.Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили рекомендації щодо створення об’єктів первинної медично-санітарної допомоги у сільській місцевості, де представили проект, в якому розрахували вартість та детальний план будівництва медустанови.У селі Піща планується будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги, розрахований на 1 чи 2 лікаря без житла. Загальна площа 213 м², пропускна здатність - близько 30 осіб. Проект передбачає не лише весь алгоритм будівництва, а й матеріально-технічне оснащення та забезпеченість медичним обладнанням.Однак кінцевий висновок про можливість будівництва за стандартами дадуть проектанти.

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