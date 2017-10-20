Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей





В результаті ДТП загинули як мінімум 13 осіб, ще 20 осіб отримали поранення, частина постраждалих знаходиться у важкому стані, - передає



Інцидент стався вранці 12 березня, поряд з селом Кумбель, розташованого в районі Чорум. Пасажирський автобус, в якому було понад 30 чоловік, слідував зі Стамбула в провінцію Токкат.



В результаті зіткнення автобус повністю згорів. Місцева влада вже підключилася до розслідування ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півночі Туреччини пасажирський автобус протаранив припарковану на узбіччі фуру і загорівся.В результаті ДТП загинули як мінімум 13 осіб, ще 20 осіб отримали поранення, частина постраждалих знаходиться у важкому стані, - передає Обозреватель Інцидент стався вранці 12 березня, поряд з селом Кумбель, розташованого в районі Чорум. Пасажирський автобус, в якому було понад 30 чоловік, слідував зі Стамбула в провінцію Токкат.В результаті зіткнення автобус повністю згорів. Місцева влада вже підключилася до розслідування ДТП.

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