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Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей

Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
На півночі Туреччини пасажирський автобус протаранив припарковану на узбіччі фуру і загорівся.

В результаті ДТП загинули як мінімум 13 осіб, ще 20 осіб отримали поранення, частина постраждалих знаходиться у важкому стані, - передає Обозреватель.

Інцидент стався вранці 12 березня, поряд з селом Кумбель, розташованого в районі Чорум. Пасажирський автобус, в якому було понад 30 чоловік, слідував зі Стамбула в провінцію Токкат.

В результаті зіткнення автобус повністю згорів. Місцева влада вже підключилася до розслідування ДТП.

Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей

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Теги: аварія, Туреччина
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