Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
Сьогодні, 11:15
На півночі Туреччини пасажирський автобус протаранив припарковану на узбіччі фуру і загорівся.
В результаті ДТП загинули як мінімум 13 осіб, ще 20 осіб отримали поранення, частина постраждалих знаходиться у важкому стані, - передає Обозреватель.
Інцидент стався вранці 12 березня, поряд з селом Кумбель, розташованого в районі Чорум. Пасажирський автобус, в якому було понад 30 чоловік, слідував зі Стамбула в провінцію Токкат.
В результаті зіткнення автобус повністю згорів. Місцева влада вже підключилася до розслідування ДТП.
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В результаті ДТП загинули як мінімум 13 осіб, ще 20 осіб отримали поранення, частина постраждалих знаходиться у важкому стані, - передає Обозреватель.
Інцидент стався вранці 12 березня, поряд з селом Кумбель, розташованого в районі Чорум. Пасажирський автобус, в якому було понад 30 чоловік, слідував зі Стамбула в провінцію Токкат.
В результаті зіткнення автобус повністю згорів. Місцева влада вже підключилася до розслідування ДТП.
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