Аварія на Волині: авто з’їхало в кювет та врізалося у паркан





Аварія трапилася вчора, 13 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



За кермом автомобіля «ВАЗ-21043» був 16-річний місцевий житель. У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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