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За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч

За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч
Минулої доби до органів поліції в області звернулося п’ятеро волинян із заявами про шахрайства на суму понад 111 тисяч гривень.

За фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою вирішується питання відкриття кримінальних проваджень, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Волині.

У понеділок, 14 березня, до Горохівського відділу поліції звернувся 49-річний житель села Цегів із заявою про те, що шахрай під приводом продажу одягу через Інтернет сайт видурив у нього 11 тис. 540 грн. Гроші знаходилися на електронному рахунку банку.

Із аналогічною заявою звернувся 63-річний житель села Поворськ Ковельського району. У пенсіонера шахраї видурили 74 тис. 500 грн. Таку суму чоловік перерахував за придбання трактора через мережу Інтернет.

У Рожищенському районі 42-річна мешканка села Вишеньки втратила 3,5 тис. грн.. Жінка через мережу Інтернет хотіла придбати доїльний апарат. Гроші потерпіла перерахувала на картковий рахунок, оплачений товар так і не отримала.

У Луцькому районі 29-річний житель села Новокотів оплатив майже 10 тис. грн.. за віртуальну послугу. Потерпілий через мережу Інтернет домовився про послугу, згідно якої шахраї за 9,3 тис. грн.. пообіцяли перевезти автомобіль через кордон.

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Теги: кримінал, пограбування, правоохоронці, шахраї
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