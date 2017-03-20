Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях на території РФ

Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє участь українських спортсменів в усіх змаганнях, які відбуваються на території Російської Федерації.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, – пише



«...Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ», – повідомив Жданов.



Він нагадав, що два роки тому було видано наказ про заборону участі українських спортсменів у комерційних змаганнях, які не проходять під патронатом міжнародних федерацій. При цьому участь в офіційних змаганнях, чемпіонатах світу і Європи, етапам Кубків світу дозволялась.



Однак, за словами міністра, «сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій», тому було видано новий наказ.



«Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів», – зазначив Жданов.



Також він підкреслив, що Мінмолодьспорту закликає міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії, «де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр молоді і спорту Українипідписав наказ, який забороняє участь українських спортсменів в усіх змаганнях, які відбуваються на території Російської Федерації.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, – пише УНН «...Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ», – повідомив Жданов.Він нагадав, що два роки тому було видано наказ про заборону участі українських спортсменів у комерційних змаганнях, які не проходять під патронатом міжнародних федерацій. При цьому участь в офіційних змаганнях, чемпіонатах світу і Європи, етапам Кубків світу дозволялась.Однак, за словами міністра, «сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій», тому було видано новий наказ.«Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів», – зазначив Жданов.Також він підкреслив, що Мінмолодьспорту закликає міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії, «де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА».

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