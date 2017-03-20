Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях на території РФ
Сьогодні, 13:31
Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє участь українських спортсменів в усіх змаганнях, які відбуваються на території Російської Федерації.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, – пише УНН.
«...Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ», – повідомив Жданов.
Він нагадав, що два роки тому було видано наказ про заборону участі українських спортсменів у комерційних змаганнях, які не проходять під патронатом міжнародних федерацій. При цьому участь в офіційних змаганнях, чемпіонатах світу і Європи, етапам Кубків світу дозволялась.
Однак, за словами міністра, «сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій», тому було видано новий наказ.
«Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів», – зазначив Жданов.
Також він підкреслив, що Мінмолодьспорту закликає міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії, «де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА».
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, – пише УНН.
«...Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ», – повідомив Жданов.
Він нагадав, що два роки тому було видано наказ про заборону участі українських спортсменів у комерційних змаганнях, які не проходять під патронатом міжнародних федерацій. При цьому участь в офіційних змаганнях, чемпіонатах світу і Європи, етапам Кубків світу дозволялась.
Однак, за словами міністра, «сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій», тому було видано новий наказ.
«Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів», – зазначив Жданов.
Також він підкреслив, що Мінмолодьспорту закликає міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії, «де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА».
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