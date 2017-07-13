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У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО

У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО
У Миколаєві навантажений цибулею тягач DAF із напівпричепом врізався в житловий будинок і перекинувся.

Інцидент стався в середу, 14 березня, - пише Корреспондент.

Водій автомобіля розповів, що він їхав по вул. Веселинівській у напрямку моста через Південний Буг. На світлофорі попереду загорівся червоний сигнал, водій натиснув педаль гальма і зрозумів, що гальма не працюють. Аби не врізатися в легкові автомобілі, що зупинилися на світлофорі, водій різко вивернув кермо вліво, автомобіль врізався в житловий будинок і перекинувся. У напівпричепі автомобіля знаходилося 20 тонн цибулі.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автомобіль і будинок зазнали значних пошкоджень.

У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО
У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО
У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО
У Миколаєві фура з цибулею протаранила будинок. ФОТО


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Теги: фура, аварія, Миколаїв
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