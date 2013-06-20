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Уряд вводить монетизацію пільг на проїзд

Уряд вводить монетизацію пільг на проїзд
Кабінет Міністрів України ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Відповідне рішення уряд ухвалив 14 березня на засіданні, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «112-Україна».

Згідно з документом, розмір щомісячної виплати готівки затверджують обласні та Київська міська державна адміністрація. Їх сума визначається множенням середньої вартості проїзду в громадському транспорті на 30 поїздок.

Постанова набирає чинності протягом двох місяців після ухвалення.

Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшою з них.

Розмір таких виплат не враховується при розрахунку загального доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.

Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%.

Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.

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Теги: проїзд, пільги, транспорт
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