Уряд вводить монетизацію пільг на проїзд
Сьогодні, 18:52
Кабінет Міністрів України ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.
Відповідне рішення уряд ухвалив 14 березня на засіданні, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «112-Україна».
Згідно з документом, розмір щомісячної виплати готівки затверджують обласні та Київська міська державна адміністрація. Їх сума визначається множенням середньої вартості проїзду в громадському транспорті на 30 поїздок.
Постанова набирає чинності протягом двох місяців після ухвалення.
Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшою з них.
Розмір таких виплат не враховується при розрахунку загального доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.
Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%.
Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.
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Відповідне рішення уряд ухвалив 14 березня на засіданні, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «112-Україна».
Згідно з документом, розмір щомісячної виплати готівки затверджують обласні та Київська міська державна адміністрація. Їх сума визначається множенням середньої вартості проїзду в громадському транспорті на 30 поїздок.
Постанова набирає чинності протягом двох місяців після ухвалення.
Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшою з них.
Розмір таких виплат не враховується при розрахунку загального доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.
Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%.
Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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