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Кабінет голови громади біля Луцька вразив українського журналіста

Кабінет голови громади біля Луцька вразив українського журналіста
Український журналіст Дмитро Гнап неабияк здивувався, побачивши кабінет голови Боратинської ОТГ Сергія Яручика.

Про це пише журналіст на своїй сторінці у Facebook.

«Мда... я бачив чимало кабінетів чиновників. Але цей мене справді вразив. Це робочий стіл сільського голови села Боратин під Луцьком. Це село - типу Козина під Києвом, земля тут майже золота. Відтак, немає сенсу займатись її обробкою. Куди вигідніше віддавати її під будівництво дорогих маєтків для місцевої еліти. Ось такий він чиновницький дзен на робочому столі: портрет Порошенка, ікона та дуже багато позолоти від нагород», – ділиться враженнями журналіст.

Голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик у розмові з журналістом «Першого» підтвердив, що вчора до нього приїжджали журналісти з Києва, яким він розповів про інфраструктуру громади, і в тому числі про спортивні здобутки місцевих жителів.

Сергій Яручик пояснив, що на його робочому столі нагороди та кубки, здобуті спортсменами за останні сім років, якими він дуже пишається.

Крім того, він зазначив, що особливої матеріальної цінності вони не несуть, зате є великою гордістю. Яручик нагадав, що в 2011 році Боратин було визнано самим спортивним селом України.

Яручик зазначив, що дані кубки, які стоять у нього в кабінеті, не є його особистими нагородами, а досягненнями всієї громади. Вони є предметами гордості, тому він продемонстрував їх столичним журналістам.

Він висловив здивування з приводу того, як журналісти висвітлили предмет гордості всієї громади.

Кабінет голови громади біля Луцька вразив українського журналіста



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Теги: Боратин, Сергій Яручик, Дмитро Гнап
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