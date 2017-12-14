У «ПортCity» – виставка портретів до Дня добровольця. ФОТО

У торгово-розважального центру «ПортCity» сьогодні, 14 березня, відкрили персональну виставкуПобачити портрети героїв на склі, які воювали на Сході України можна буде протягом тижня.На виставку Руслана, який 2014 року поїхав на Схід добровольцем та воював в лавах «Айдару», прийшло чимало людей.Серед присутніх гостей були військові побратими, волонтери, родичі тих, хто так і не повернувся з війни.Руслан Кашаюк використовує унікальну техніку – малюнок на склі. Розпочали захід з молитви та вшанування героїв.Під час відкриття було сказано чимало слів й про людей доброї волі, які за покликом серця пішли на війну ще до оголошення мобілізації, й про автора картин – Руслана Кашаюка.Він, у свою чергу висловив вдячність за те, що йому вдалося організувати такий захід та вшанувати друзів. До слова, чоловік зараз вивчає малярство та обрав духовний шлях, тож у майбутньому планує стати військовим капеланом.Виставка картин складається з двох частин – портрети загиблих та живих героїв. Побачити роботи можна буде протягом тижня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».