Закушував людською печінкою горілку: затримали канібала





Про це повідомляють



Зазначається, що чоловік разом зі знайомим смажив печінку жертви і закушував нею при вживанні алкоголю.



Зловмиснику загрожує вища міра покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горлівці на Донеччині затримали вбивцю чотирьох осіб, серед яких жінка.Про це повідомляють Факти ICTV Зазначається, що чоловік разом зі знайомим смажив печінку жертви і закушував нею при вживанні алкоголю.Зловмиснику загрожує вища міра покарання.

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