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Закушував людською печінкою горілку: затримали канібала

Закушував людською печінкою горілку: затримали канібала
У Горлівці на Донеччині затримали вбивцю чотирьох осіб, серед яких жінка.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Зазначається, що чоловік разом зі знайомим смажив печінку жертви і закушував нею при вживанні алкоголю.

Зловмиснику загрожує вища міра покарання.


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Теги: канібал
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