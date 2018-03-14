Закушував людською печінкою горілку: затримали канібала
Сьогодні, 04:16
У Горлівці на Донеччині затримали вбивцю чотирьох осіб, серед яких жінка.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Зазначається, що чоловік разом зі знайомим смажив печінку жертви і закушував нею при вживанні алкоголю.
Зловмиснику загрожує вища міра покарання.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Зазначається, що чоловік разом зі знайомим смажив печінку жертви і закушував нею при вживанні алкоголю.
Зловмиснику загрожує вища міра покарання.
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