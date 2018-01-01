«StrikeCity» запрошує на шалені вечори

Провести вихідні весело, й отримати цікаві подарунки можна щоп’ятниці та суботи у боулінг-клубі StrikeCity.Розважальна програма стартує з 20:00,- повідомляє прес-служба закладу.Що може бути кращим за вихідні? Звісно, відпочинок з друзями, який запам’ятається на довго.«StrikeCity» пропонує більше, ніж боулінг. Щоп’ятниці та суботи на усіх відвідувачів чекає запальна розважальна програма. Цікаві конкурси, приємна музика, й, звісно – подарунки.Усе це ви можете отримати під час «Вечірніх ігор» у боулінг-клубі.Початок розважальної програми о 20 годині. Зробіть свій відпочинок яскравим та незабутнім!