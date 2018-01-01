«StrikeCity» запрошує на шалені вечори
Сьогодні, 18:41
Провести вихідні весело, й отримати цікаві подарунки можна щоп’ятниці та суботи у боулінг-клубі StrikeCity.
Розважальна програма стартує з 20:00,- повідомляє прес-служба закладу.
Що може бути кращим за вихідні? Звісно, відпочинок з друзями, який запам’ятається на довго.
«StrikeCity» пропонує більше, ніж боулінг. Щоп’ятниці та суботи на усіх відвідувачів чекає запальна розважальна програма. Цікаві конкурси, приємна музика, й, звісно – подарунки.
Усе це ви можете отримати під час «Вечірніх ігор» у боулінг-клубі.
Початок розважальної програми о 20 годині. Зробіть свій відпочинок яскравим та незабутнім!
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Розважальна програма стартує з 20:00,- повідомляє прес-служба закладу.
Що може бути кращим за вихідні? Звісно, відпочинок з друзями, який запам’ятається на довго.
«StrikeCity» пропонує більше, ніж боулінг. Щоп’ятниці та суботи на усіх відвідувачів чекає запальна розважальна програма. Цікаві конкурси, приємна музика, й, звісно – подарунки.
Усе це ви можете отримати під час «Вечірніх ігор» у боулінг-клубі.
Початок розважальної програми о 20 годині. Зробіть свій відпочинок яскравим та незабутнім!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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