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«StrikeCity» запрошує на шалені вечори

«StrikeCity» запрошує на шалені вечори
Провести вихідні весело, й отримати цікаві подарунки можна щоп’ятниці та суботи у боулінг-клубі StrikeCity.

Розважальна програма стартує з 20:00,- повідомляє прес-служба закладу.

Що може бути кращим за вихідні? Звісно, відпочинок з друзями, який запам’ятається на довго.

«StrikeCity» пропонує більше, ніж боулінг. Щоп’ятниці та суботи на усіх відвідувачів чекає запальна розважальна програма. Цікаві конкурси, приємна музика, й, звісно – подарунки.

Усе це ви можете отримати під час «Вечірніх ігор» у боулінг-клубі.

Початок розважальної програми о 20 годині. Зробіть свій відпочинок яскравим та незабутнім!

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Теги: StrikeCity, боулінг, розваги
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